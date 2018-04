Totolotek MVP kolejki – Cameron Ayers zadał cios Stelmetowi

Aż 29 punktów na świetnej skuteczności i rzut na zwycięstwo w spotkaniu z mistrzem Polski. Naszym graczem kolejki został Cameron Ayers z PGE Turowa, ale doskonałych występów było więcej – warto wyróżnić Jermaine’a Love’a i Michała Sokołowskiego.

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>

Najlepszy mecz w sezonie akurat w takim momencie. Cameron Ayers z Turowa Zgorzelec przez całe spotkanie grał znakomicie – zdobył aż 29 punktów, trafiając 11/19 rzutów z gry (58%), miał 3 zbiórki i 4 asysty.

Najważniejsze był jednak ukoronowanie – trudny rzut o tablicę, który przesądził o zwycięstwie zgorzelczan ze Stelmetem 106:104, ale także odwrócił zupełnie nastroje w klubie Turów znów jest bardzo blisko playoff, choć wydawało się, że szanse na awans do ósemki są już pogrzebane. Kibice mieli co świętować i olbrzymia w tym właśnie zasługa doskonałego występu amerykańskiego rzucającego.

Po tej kolejce naprawdę mieliśmy ciężki wybór. Bohaterem zwycięskiego meczu Trefla Sopot z Anwilem Włocławek był Jermaine Love, który zdobył 27 punktów, trafiając znakomite 10/12 z gry. Równie dobre spotkanie, także zwieńczone rzutem na zwycięstwo zaliczył też w Radomiu Michał Sokołowski, którego 28 punktów bardzo pomogło Rosie minimalnie wygrać z TBV Startem Lublin.

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>

Piątka 28. kolejki:

Jovan Novak (MKS)– 25 punktów i 9 asyst w wygranej ze Startem,

Jermaine Love (Trefl) – 27 punktów w meczu z Anwilem,

Cameron Ayers – Totolotek MVP kolejki

Michał Sokołowski (Rosa) – 28 punktów i rzut na zwycięstwo,

DJ Shelton (MKS) – 22 punkty i 10 zbiórek w meczu ze Startem.









1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)

21. kolejka: Obie Trotter (Trefl)

22. kolejka: Michał Sokołowski (Rosa)

23. kolejka: Ivan Almeida (Anwil)

24. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

25. kolejka: Aaron Johnson (Stal)

26. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

27. kolejka: Martynas Paliukenas (King)

Sprawdź aktualne kursy na PLK w zakładach bukmacherskich Totolotek >>