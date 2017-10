Totolotek MVP kolejki: Chavaughn Lewis, czyli dominacja

Amerykanin ze Startu kontrolował mecz z Legią, robił w nim, co chciał – ustanowił rekord sezonu zdobywając 39 punktów, miał świetną skuteczność, a także 6 zbiórek i 4 asysty.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Start pokonał Legię 95:85, ale to wcale nie był łatwy mecz dla lublinian – gdyby nie Chavaughn Lewis, to beniaminek mógłby się cieszyć z pierwszej wygranej. Legioniści nie potrafili jednak zatrzymać Amerykanina.

Lewis pierwszy cios zadał w końcówce drugiej kwarty – to w dużej mierze za jego sprawą Start odrobił pięć punktów straty i wyszedł na prowadzenie. W drugiej połowie obwodowy gracz gospodarzy już kompletnie dominował.

Jego wejścia kończyły się albo punktami (10/13 z gry), albo faulami (aż 11 wymuszonych) i w konsekwencji rzutami wolnymi (13/15). 39 punktów Lewisa to jego najlepszy wynik w PLK i rekord obecnego sezonu.

I już początek rozgrywek potwierdza, że lubelska koncepcja na budowanie zespołu walczącego o play-off była słuszna – dwójka dynamicznych i skutecznych obwodowych: Chavaughn Lewis i James Washington, który został Totolotek MVP w 1. kolejce, są w stanie w duecie, a nawet w pojedynkę decydować o wynikach spotkań z zespołami z dołu tabeli.









Piątka 3. kolejki:

Kamil Łączyński (Anwil) – gdy był na boisku, Anwil pewnie ogrywał Rosę Radom. „Łączka” miał 9 punktów, 9 zbiórek, 5 asyst i aż +32 w blisko 27 minut na parkiecie.

Chavaughn Lewis (Start) – Totolotek MVP kolejki

Cameron Ayers (Turów) – 29 punktów (11/12 z gry) w 21 minut na boisku to świetny wynik, nawet jeśli jego zespół zdemolował słabeusza z Gliwic 120:86.

Karol Gruszecki (Polski Cukier) – za 16 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst i 2 przechwyty z Asseco. Choć „Grucha”, wykorzystał pokręcony terminarz i dobrze zagrał też w pierwszym meczu torunian w 3. kolejce (19 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty).

Milan Milovanović (Polpharma) – bardzo skuteczna gra pod koszami i 21 punktów w niespodziewanie zwycięskim meczu ze Stelmetem.

Redakcja PolskiKosz.pl

***

Totolotek MVP:

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

