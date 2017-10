Totolotek MVP kolejki: Dominic Artis – mecz kompletny!

Amerykanin ze Słupska zdobył 31 punktów i trafił zwycięską trójkę w ostatniej sekundzie – dzięki niemu Czarni pokonali 89:88 Start. Rozegrał świetne spotkanie.

Dominic Artis udźwignął ciężar – od początku przygotowań wiadomo było, że to on będzie liderem Czarnych, takim rzucającym rozgrywającym. Widać to było w sparingach, a także pierwszym meczu w Gdyni. Rywale z Lublina byli na niego przygotowani.

A jednak nie potrafili go zatrzymać, Amerykanin bardzo dobrze odczytywał obronę, podejmował odpowiednie decyzje. Był bardzo skuteczny (11/16 z gry), ale grał także dla drużyny (9 asyst).

Do jego świetnej linijki statystycznej trzeba jeszcze dopisać 7 zbiórek, ale najważniejszy jest fakt, że w kluczowym momencie Artis dał wygraną Czarnym. Bardzo ważną wygraną, w tym ciężko zapowiadającym się dla słupszczan sezonie, każda może być na wagę złota.









Piątka 2. kolejki:

Dominic Artis (Czarni Słupsk) – Totolotek MVP kolejki

Kevin Punter (Rosa Radom) – miał taki moment w meczu z GTK Gliwice, że siatka po jego rzutach się paliła. Trafił 6 z 11 trójek, zdobył 25 punktów.

Stefan Balmazović (PGE Turów Zgorzelec) – 20 punktów i 6 zbiórek w nieoczekiwanie zwycięskim dla zgorzelczan meczu ze Stalą.

Nikola Marković (Trefl Sopot) – aż 9 punktów w dogrywce, w sumie 19 (a także 11 zbiórek, 2 asysty i 2 bloki) w zaciętym i zwycięskim meczu w Starogardzie

Vladimir Dragicević (Stelmet Zielona Góra) – rewelacyjne 15/15 z gry i aż 33 punkty w spotkaniu z Turowem (102:64). Dla jego Stelmetu to był spacerek.

Redakcja PolskiKosz.pl

Totolotek MVP:

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

