Totolotek MVP kolejki: Drew Brandon – przeszedł do historii

To była znakomita kolejka pod względem indywidualnych występów, ale ciężko przebić triple-double: Drew Brandon miał 28 punktów, 18 zbiórek i 11 asyst w zwycięskim meczu Czarnych z Asseco i został naszym Totolotek MVP kolejki.

Po meczach 16. kolejki PLK ciężko wybrać nie tylko MVP, ale także pierwszą piątkę – po prostu obrodziło świetnymi, niezwykłymi występami. Wyróżniamy jednak tego, który zaczął w środę – Drew Brandona.

Tylko z kronikarskiego obowiązku przypominamy, bo znacie to już na pamięć – były obawy, że mecz z Asseco będzie dla Czarnych ostatnim w sezonie, że słupski zespół wycofa się z rozgrywek. Ale póki co nie tylko się nie wycofał, co jeszcze zaskoczył – w świetnej atmosferze wygrał 82:73.

Brandon zaliczył triple-double, w ważnych momentach zbierał w ataku i trafiał wolne. Miał eval 37, zagrał wyjątkowo, po tym występie opisaliśmy go zresztą w osobnym tekście.









Piątka 16. kolejki:

Obie Trotter (Trefl) – wrócił do PLK w wielkim stylu, zdobywając 24 punkty (9/13 z gry), 8 asyst i 3 przechwyty, a przy tym prowadząc Trefl do sensacyjnej wygranej w Zielonej Górze

Drew Brandon (Czarni) – Totolotek MVP kolejki

Cameron Ayers (PGE Turów) – w szalonym meczu ze Startem (123:111 po trzech dogrywkach) rzucił 29 punktów, zaliczył 8 zbiórek i 8 asyst. Trafiał w ważnych momentach, lider!

Brad Waldow (PGE Turów) – niebywała linijka statystyczna: 19 punktów, 15 zbiórek, 7 bloków, 5 asyst, 3 przechwyty. Gdyby jeszcze lepiej trafiał wolne… (2/8)

Vladimir Dragicević (Stelmet Enea) – jego zespół przegrał z Treflem, ale środkowy z Czarnogóry zdobył aż 37 punktów, miał znakomite 16/20 z gry

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

