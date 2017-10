Totolotek MVP kolejki: Filip Dylewicz – sam się dziwił!

29 punktów i doskonałe 11/13 w rzutach z gry – „Dylu” wciąż ma to „coś” i zaprezentował to w spotkaniu z Miastem Szkła, które jego Trefl wygrał zdecydowanie, 98:77.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

To był jeden z najlepszych meczów w karierze Filipa Dylewicza. 37-letni, utytułowany koszykarz, miał wiele świetnych występów przez kilkanaście lat gry w PLK, ale niedzielny show i tak był wyjątkowy. „Dylu” trafiał tak, że po niektórych rzutach sam śmiał się z siebie, jakby był zdziwiony, że wpada mu wszystko.

Znakomicie zagrał w drugiej i trzeciej kwarcie, gdy punktował na najróżniejsze sposoby – tyłem w podkoszowym tłoku, po firmowych manewrach, no i z dystansu. Dylewicz miał świetne 6/8 za trzy!

W sumie na 29 punktów złożyło się też 5/5 za dwa i 1/1 z wolnych, a podkoszowy Trefla dodał jeszcze 6 zbiórek, asystę i 3 przechwyty, choć miał też 3 straty. Jego eval w tym meczu to 34.









Piątka 5. kolejki:

Glenn Cosey (Polski Cukier) – bardzo dobry, równy mecz, w którym zdobył 25 punktów (10/17) z gry i miał 8 asyst, a jego zespół pokonał 92:80 Turów, którzy przyjechał do Torunia po trzech kolejnych wygranych

Jonathon Williams (GTK) – miał 29 punktów (12/21 z gry) i 6 zbiórek, był liderem drużyny, która w końcu się przełamała i wygrała pierwszy mecz w sezonie, 88:78 w Warszawie z Legią

Ivan Almeida (Anwil) – robił, co chciał z bezradnymi Czarnymi: w 20 minut rzucił 25 punktów, dodał 9 zbiórek. Anwil rozgromił słupszczan 114:80

Filip Dylewicz (Trefl) – Totolotek MVP

Andrija Bojić (Polpharma) – kolejny bardzo dobry mecz Serba, który z solidną Dąbrową Górniczą (90:79) miał 24 punkty i 8 zbiórek. Trafił 13 z 15 rzutów wolnych

Totolotek MVP:

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

