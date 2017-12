Totolotek MVP kolejki: Glenn Cosey – król z Kingiem

27 punktów przy świetnej skuteczności, a do tego 7 asyst miał amerykański rozgrywający Polskiego Cukru w meczu z Kingiem. Torunianie wygrali 109:101, a Glenn Cosey po raz kolejny potwierdził, że jest czołowym graczem ligi.

W efektownym, ale też długo zaciętym meczu Polskiego Cukru z Kingiem, Glenn Cosey grał równo i skutecznie przez całe spotkanie. W świetnie dysponowanym zespole gospodarzy (aż 66 proc. z gry), wyróżniał się i skutecznością, i niezłym rozgrywaniem.

Zdobywając 27 punktów Cosey ustanowił swój rekord sezonu – trafił świetne 9/12 z gry (w tym 4/6 za trzy), miał także 5/6 z wolnych. Co ciekawe, Amerykanin może skończyć rozgrywki w klubie 50-40-90, jeśli utrzyma obecną skuteczność: dotychczas trafiał 51,4 proc. rzutów z gry, 49,3 proc. za trzy oraz 91,3 proc. z wolnych.

W sobotę Cosey miał też 7 zbiórek, 3 asysty i pojedynczą stratę w 33 minuty na boisku. Wykręcił eval 34, a zespół z nim na boisku był +10.









Piątka 13. kolejki:

Robert Skibniewski (GTK) – rzadko wyróżniamy przegranych, ale przeciwko mistrzom Polski „Skiba” wypadł świetnie. Trafiał bardzo ważne rzuty (18 punktów przy 4/8 z gry oraz 8/9 z wolnych), zaliczył 6 asyst i 4 zbiórki, miał najlepsze w całym meczu +9

Glenn Cosey (Polski Cukier) – Totolotek MVP kolejki

Ivan Almeida (Anwil) – miał być oszczędzany, ale w końcu zagrał niespełna 14 minut i zrobił dużą różnicę z Treflem: w krótkim okresie zdobył aż 16 punktów. No i ten jego wsad…

Vladimir Dragicević (Stelmet) – momentami dominował z GTK, zdobył 24 punkty (9/12 z gry) i miał 10 zbiórek. No i trafił zwycięski rzut

Aleksandar Mladenović (Dąbrowa) – perfekcyjny w Lublinie: miał 8/8 z gry, trafił nawet za trzy, a do 19 punktów dodał 3 zbiórki, 3 asysty i 4 bloki

