Totolotek MVP kolejki: Ivan Almeida – zabójczy z półdystansu

Lider Anwilu zdobył 29 punktów na doskonałej skuteczności w szlagierowym, wygranym meczu ze Stalą w Ostrowie. Jakubowi Garbaczowi z Asseco znów zabrakło bardzo niewiele.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Ivan Almeida miał już sporo dobrych meczów w tym sezonie, ale ten był jednym z najlepszych, przyszedł też w idealnym momencie. Skrzydłowy z Wysp Zielonego Przylądka trafił świetne 10 z 14 rzutów z gry i miał 6/6 z wolnych. Do 29 punktów dodał 7 zbiórek i 4 asysty, wymusił aż 9 przewinień. Eval na koniec – 33. To właśnie akcje dwójkowe z jego udziałem, kończone rzutami z półdystansu przeciwko Adamowi Łapecie, były jednym z rozwiązań, na które rywale nie znaleźli odpowiedzi.

Drugi doskonały mecz z rzędu zagrał także Jakub Garbacz, ale trochę wyżej oceniliśmy rangę spotkania w Ostrowie. Rzucający Asseco zdobył 28 punktów i był najlepszym zawodnikiem gdynian przy okazji wygranej 85:82 z Kingiem Szczecin. Trafił 6/13 z dystansu.

Piątka 23. kolejki:

Chavaughn Lewis (Start) – 25 punktów i 7 zbiórek, kluczowa różnica zrobiona przy okazji wygranej z Polskim Cukrem.

AJ English (Rosa) – 25 punktów i 4 asysty, świetne 6/10 z dystansu, przy okazji wygranej z MKS Dąbrowa,

Jakub Garbacz (Asseco) – 28 punków, 6 celnych trójek w meczu z Kingiem.

Ivan Almeida (Anwil) – Totolotek MVP kolejki

Vladimir Dragicević (Stelmet) – 17 punktów i 6 zbiórek w 21 minut, 7/9 z gry.

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)

21. kolejka: Obie Trotter (Trefl)

22. kolejka: Michał Sokołowski (Rosa)

23. kolejka: Ivan Almeida (Anwil)