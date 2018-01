Totolotek MVP kolejki: James Florence – kat Torunia

W zeszłorocznym w finale miał mecz z 8/11 za trzy z Polskim Cukrem, teraz trafił z tym rywalem 7 z 10 trójek. Amerykański rozgrywający Stelmetu był w niedzielę nie do zatrzymania.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

26 punktów w 21 minut – takim rezerwowym był w spotkaniu z Polskim Cukrem James Florence. Do tego dołożył 4 asysty, miał też 2 przechwyty.

Ok, Stelmet prawdopodobnie pewnie i bez problemów wygrałby ten mecz bez jego znakomitej skuteczności, przewaga mistrzów Polski była duża. Ale po kolejnych akcjach Florence’a – a właściwie po jego kolejnych rzutach – można było z niedowierzaniem kręcić głową.

7/10 za trzy, w sumie 8/12 z gry. Amerykanin rozegrał swój najlepszy mecz w sezonie, był bliski pobicia swojego rekordu w PLK – tych 29 punktów, które rzucił oczywiście w zeszłorocznym finale w Toruniu.









***

Piątka 15. kolejki:

Carlos Medlock (King) – był świetnym liderem w wygranym meczu z Treflem: zdobył 28 punktów, miał 10/14 z gry i ani jednej straty przez 35 minut

James Florence (Stelmet) – Totolotek MVP kolejki

Jakub Garbacz (Asseco) – za trzy rzucał prawie jak Florence, miał świetne 6/9 w zwycięskim spotkaniu z Rosą. Do 23 punktów dodał 9 zbiórek

Maverick Morgan (GTK) – filar beniaminka (22 punkty, 9/12 z gry, 6 zbiórek i 4 asysty) w sensacyjnie wygranym meczu z Dąbrową

Aleksandar Marelja (AZS) – mocne double-double (25 punktów, 14 zbiórek) w niespodziewanie wygranym spotkaniu w Ostrowie Wlkp.

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>