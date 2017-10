Totolotek MVP kolejki: James Washington – wziął tura za rogi

Zdobył 25 punktów, zaliczył 12 asyst i poprowadził Start do wygranej 91:83 z Turowem. „Prezydent” trafiał też ważne rzuty w końcówce spotkania.

Nowości w Sklepie Koszykarza – zobacz, w czym się teraz gra >>

W 1. kolejce PLK mieliśmy kilka dobrych występów, ale największe wrażenie zrobił na nas właśnie James Washington i to jemu przyznajemy wyróżnienie po pierwszym ligowym weekendzie.

Amerykanin nie tylko wykręcił dobre statystyki, on praktycznie przez cały mecz bardzo dobrze dyrygował zespołem w Lublina. Na początku spotkania w ledwie kilka minut zaliczył 7 asyst i zdobył 5 punktów, dzięki czemu Start prowadził 22:10.

Washington skutecznie zagrał także w czwartej kwarcie, gdy jego zespół musiał gonić – trafił przełomową trójkę na 73:70, skutecznie wykonywał rzuty wolne. W sumie w tej części miał 11 punktów i 2 asysty.

A w całym meczu: 25 punktów (8/15 z gry, 6/6 z wolnych) i 12 asyst w 37 minut na boisku. Z nim na parkiecie Start był +13.









Piątka 1. kolejki:

James Washington (Start Lublin) – Totolotek MVP kolejki

Krzysztof Szubarga (Asseco Gdynia) – 21 punktów (7/11 z gry), 7 asyst i kluczowe trójki w dogrywce meczu z Czarnymi, który jego zespół wygrał 81:77.

Ivan Almeida (Anwil Włocławek) – 21 punktów (7/13 z gry i 6/7 z wolnych) i najwyższe w zespole +22 w zwycięskim meczu z AZS (93:85).

Witalij Kowalenko (MKS Dąbrowa Górnicza) – 21 punktów (9/9 z gry) i 5 zbiórek z Polskim Cukrem. Mecz perfekcyjny i zwycięski!

Boris Savović (Stelmet Zielona Góra) – 17 punktów (8/11 z gry) i 7 zbiórek w ledwie 20 minut spotkania w Sopocie. Savović błyszczał, Stelmet wygrał.

Redakcja PolskiKosz.pl

Nowości w Sklepie Koszykarza – zobacz, w czym się teraz gra >>