Totolotek MVP kolejki: Marcin Dutkiewicz – to jest jego grudzień!

Zdobył 23 punkty, miał 5 zbiórek i był najlepszym graczem Startu w wyjazdowym, wygranym 78:72 meczu w Starogardzie. 31-letni skrzydłowy jest w bardzo dobrej formie.

Byli w 12. kolejce gracze, którzy zdobywali więcej punktów lub mieli lepszą skuteczność z gry, ale większość z nich wyróżniła się na tle drużyn z dołu tabeli. Natomiast Marcin Dutkiewicz nie tylko trafiał, ale też solidnie powalczył na deskach i mocno przyczynił się do niespodziewanego zwycięstwa Startu.

Przeciwko Polpharmie Dutkiewicz zdobył swoje rekordowe w tym sezonie 23 punkty – miał 7/12 z gry (4/9 za trzy) oraz 5/5 z wolnych. Zebrał 5 piłek, z czego 3 w ataku. Szczególnie dobrze wypadł w drugiej kwarcie, w której zdobył 9 punktów, a Start zbudował przewagę.

Dutkiewicz, który w tym sezonie notuje najlepsze w karierze 11,0 punktu w PLK, w ostatnich dniach jest w bardzo dobrej formie – w sześciu minionych meczach zdobywał po 15,1 punktu na mecz, trafiał 43 proc. trójek. Kilka dni po wygranej w Starogardzie, rzucił 18 punktów w zwycięskim spotkaniu z Rosą, w którym zaliczył kilka bardzo ważnych trafień.









Piątka 12. kolejki:

Diante Baldwin (AZS Koszalin) – rzucił 24 punkty (8/10 z gry) i miał 7 asyst przeciwko Legii, jego AZS zwyciężył

Jonathan Williams (GTK Gliwice) – był najlepszym strzelcem (24 punkty, 10/14 z gry) beniaminka, który niespodziewanie wygrał w Sopocie

Marcin Dutkiewicz (Start Lublin) – Totolotek MVP kolejki

D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza) – zabawił się z Asseco notując kolejne double-double (26 punktów, 10 zbiórek)

JayVaughn Pinkston (Miasto Szkła Krosno) – miał 23 punkty i 7 zbiórek w ważnym dla swojej drużyny, zwycięskim meczu w Słupsku

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

