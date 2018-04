Totolotek MVP kolejki – Martynas Paliukenas postrach Włocławka

Statystyki to nie wszystko. Świetna gra w obronie i ważne kontrataki Martynasa Paliukenasa były bezcenne przy okazji niespodziewanej wygranej Kinga z Anwilem Włocławek (74:69), po której drużyna ze Szczecina jest niemal pewna gry w playoff.

Napisaliśmy, że statystyki to nie wszystko, ale i cyferki litewskiego obrońcy (24 lata, 191 cm) robią bardzo dobre wrażenie. W meczu z Anwilem Martynas Paliukenas trafił 6/9 rzutów z gry, a do 12 punktów dodał 2 zbiórki, 3 asysty i 3 przechwyty.

Różnicę zrobił jednak przede wszystkim w elemencie, z którego jest najbardziej znany – presji wywieranej na obwodowych graczy rywala. Szczególnie przy braku nominalnych rozgrywających Anwilu, ten nacisk przyniósł bardzo duży efekt – wystarczy zwrócić uwagę na 69 punktów zdobytych przez gospodarzy w całym meczu. Z presji były straty i gorsze rzuty, a dla Kinga okazja do łatwych punktów z kontrataków – co widać choćby na wideo poniżej.

Statystycznie nie brakowało świetnych występów w ostatnich dniach – ale wygraną Kinga we Włocławku oceniliśmy nieco wyżej, niż np. wyczyny Amerykanów z Trefla w meczu z GTK Gliwice.

Piątka 27. kolejki:

Obie Trotter (Trefl) – człowiek od wszystkiego w meczu z GTK – 18 pkt., 14 asyst i 7 przechwytów,

Martynas Paliukenas (King) – Totolotek MVP kolejki,

Anton Gaddefors (Miasto Szkła) – aż 30 punktów (6/9 z dystansu) w meczu ze Stelmetem,

Boris Savović – 28 punktów w 27 minut, do tego 11 zbiórek w Krośnie,

Steve Zack – pełna dominacja pod koszem w meczu z GTK, 24 pkt., 14 zbiórek i 5 bloków.









1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)

21. kolejka: Obie Trotter (Trefl)

22. kolejka: Michał Sokołowski (Rosa)

23. kolejka: Ivan Almeida (Anwil)

24. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

25. kolejka: Aaron Johnson (Stal)

26. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

27. kolejka: Martynas Paliukenas (King)

