Totolotek MVP kolejki: Obie Trotter bliski perfekcji

Rozgrywający Trefla zdobył 22 punkty i poprowadził zespół z Sopotu do ważnej wygranej z Rosą Radom. W meczu trafił doskonałe 8 z 9 rzutów z gry.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

W naszym najnowszym rankingu sił PLK napisaliśmy, że Obie Trotter jest może spóźnionym, ale bardzo dobrym posunięciem Trefla. Także w minionej kolejce Amerykanin potwierdził to na boisku, był najlepszym zawodnikiem meczu z Rosą, po którym sopocianie mogą jeszcze nieśmiało marzyć o awansie do czołowej ósemki.

Obie Trotter w meczu trafił 8/9 z gry i 2/2 z wolnych. Do 22 punktów dodał 7 zbiórek, 4 asysty i 3 przechwyty. Uzbierał doskonały eval na poziomie 33.

Poważnym kontrkandydatem do miana MVP kolejki był Quinton Hooker, ale wagę zwycięstwa Trefla oceniliśmy wyżej. Rozgrywający GTK Gliwice w meczu z Asseco też miał rewelacyjną linijkę statystyczną – 26 punktów, 7 zbiórek, 7 asyst, 4 przechwyty.









Piątka 21. kolejki:

Quinton Hooker (GTK) – człowiek od wszystkiego w Gliwicach,

Obie Trotter (Trefl) – Totolotek MVP kolejki,

Martynas Paliukenas (King) – 16 pkt., 7/11 z gry, kluczowy zawodnik Kinga w wygranej z Turowem,

Josip Sobin (Anwil) – 16 punktów, 10 zbiórek i wygrany pojedynek z DJ Sheltonem,

Adam Łapeta (Stal) – 11 punktów, 9 zbiórek i różnica robiona w kluczowych momentach wygranej ze Startem.

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)

21. kolejka: Obie Trotter (Trefl)