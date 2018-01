Totolotek MVP kolejki: Paweł Kikowski – Reggie Miller z PLK

Meczu w Koszalinie nie wygrał, ale to, co zrobił w końcówce, było fantastyczne – strzelec Kinga rzucił 11 punktów w 42 sekundy, w sumie zdobył aż 31 punktów.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Pawłowi Kikowskiemu w Koszalinie zabrakło jednego – wygranej jego drużyny. King, dzięki znakomitej grze strzelca w ostatniej minucie, doprowadził do dogrywki, ale w niej jednak przegrał: 8:14, a cały mecz 92:98.

31-letni snajper znów rzucił jednak 31 punktów, w tym sezonie udało mu się to już przeciwko BM Slam Stal Ostrów Wlkp. Dodajmy do tego dwie 30 – z Miastem Szkła Krosno i Polskim Cukrem Toruń. Kikowski jest po prostu w życiowej formie, średnio notuje 17,1 punktu na mecz.

W Koszalinie „Kiko” 9/21 z gry (4/8 za trzy) i 9/9 z wolnych. Zaliczył 7 zbiórek i asystę, choć miał także 4 straty. Grał przez 39 minut i 58 sekund. No i wszyscy zapamiętamy te 42 sekundy, w których błysnął jak kiedyś Reggie Miller w Madison Square Garden.









***

Piątka 18. kolejki:

Chavaughn Lewis (TBV Start) – 27 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty w Warszawie, znów był nie do zatrzymania dla Legii. Trafił 10 z 16 rzutów

Jaylin Airington (Anwil) – najlepszy gracz lidera w zwycięskim meczu w Radomiu: miał 23 punkty i 5 asyst

Paweł Kikowski (King) – Totolotek MVP kolejki

Nikola Malesević (AZS) – 23 punkty, 7 zbiórek i 4 asysty, bardzo dobre 7/12 z gry: najlepszy zawodnik AZS w wygranym meczu z Kingiem

Cheikh Mbodj (Polski Cukier) – perfekcyjny mecz Senegalczyka w Krośnie: środkowy z Torunia miał 10/10 z gry, a do 20 punktów dodał 7 zbiórek

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>