Totolotek MVP kolejki: Sokołowski uciszył Zieloną Górę

Jakub Garbacz czy Obie Trotter? Wybraliśmy tego trzeciego – Michał Sokołowski poprowadził Rosę do wyjazdowej wygranej ze Stelmetem i trafił rzut na zwycięstwo.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Tak trudnego wyboru MVP kolejki w tym sezonie jeszcze nie było – mieliśmy przynajmniej 3 porównywalnych kandydatów i dwóch kolejnych graczy (Balmazović, Dragicević) z niezwykłymi występami.

Obie Trotter rzucił 12 punktów w dogrywce i dzięki temu Trefl wygrał na wyjeździe z PGE Turowem Zgorzelec 100:99. Amerykanin w doliczonym czasie gry trafił aż 3 trójki i wytrzymał próbę nerwów, trafiając wszystkie 3 wolne. Skończył mecz z 29 punktami (5/9 z dystansu), 5 asystami i 3 przechwytami.

Jakub Garbacz był najlepszym zawodnikiem Asseco przy okazji sensacyjnej wygranej z Anwilem. Doskonały występ zwieńczył także 29 punktami, trafił 7/10 za 3 punkty.

Michał Sokołowski, przy okazji wygranej Rosy ze Stelmetem, zanotował 22 punkty, 7 zbiórek i 6 asyst. Trafił bardzo dobre 7/11 rzutów z gry, zanotował eval na poziomie 27. W ostatniej minucie najpierw doprowadził do remisu dwoma celnymi wolnymi, a następnie wyprowadził zespół na prowadzenie, trafiając trójkę z faulem.









Piątka 22. kolejki:

Obie Trotter (Trefl) – 12 punktów w dogrywce i wygrana z Turowem.

Jakub Garbacz (Asseco) – 7 celnych trójek i wygrana z Anwilem,

Michał Sokołowski (Rosa) – Totolotek MVP kolejki

Stefan Balmazović (PGE Turów) – aż 21 punktów w 4. kwarcie, 25 pkt. w meczu

Vladimir Dragicević (Stelmet) – doskonałe 12/14 z gry, 29 punktów w meczu.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)

21. kolejka: Obie Trotter (Trefl)

22. kolejka: Michał Sokołowski (Rosa)