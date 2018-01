Totolotek MVP kolejki: Vladimir Dragicević – siła mistrza

23 punkty, 10 zbiórek, 2 asysty i 3 przechwyty, a przy tym 8/8 z gry w spotkaniu z liderem – czarnogórski środkowy Stelmetu Zielona Góra był zdecydowanie najlepszym graczem 14. kolejki.

Vladimir Dragicević wyraźnie odżył po zmianie trenera w Zielonej Górze, w ostatnich spotkaniach prezentuje się bardzo dobrze, a przeciwko Anwilowi wypadł świetnie – przeciwko czołowej podkoszowej formacji w lidze nie zwolnił ani na moment, był perfekcyjny w rzutach z gry.

Jego zdobycze to oczywiście w dużej mierze zasługa bardzo dobrych podań Łukasza Koszarka, Martynasa Geceviciusa czy Jarosława Mokrosa, ale też Dragicević ma świetną umiejętność wykańczania akcji w tłoku, ustawiania się w polu trzech sekund, wkręcania piłki w obręcz.

W środę do 23 punktów środkowy Stelmetu dodał też 10 zbiórek, a także 2 asysty i 3 przechwyty, których nie można pominąć – Dragicević zagrał bardzo dobry, wszechstronny mecz, znów był filarem mistrza Polski.









Piątka 14. kolejki:

Łukasz Wiśniewski (Polski Cukier) – zdobył 6 punktów z rzędu w ważnym momencie czwartej kwarty wygranego meczu w Sopocie. W sumie zdobył 16, miał 6/7 z gry, zanotował 3 asysty

Chavaughn Lewis (Start) – był świetny w Koszalinie, poprowadził Start do wygranej zdobywając 34 punkty (12/19 z gry), miał też 8 zbiórek i 5 asysty

Mikołaj Witliński (Asseco) – ustanowił swój nowy rekord w PLK, w zwycięskim meczu z Miastem Szkła zdobył 21 punktów (6/7 z gry, w tym 3/4 z wolnych), miał 5 zbiórek

Milan Milovanović (Polpharma) – nie do zatrzymania dla GTK, rzucił 27 punktów trafiając 10 z 12 rzutów z gry oraz 7 z 9 wolnych, dodał 5 zbiórek

Vladimir Dragicević (Stelmet) – Totolotek MVP kolejki

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

