Totolotek MVP marca: Aaron Johnson

Stal wygrała 8 z 9 meczów w marcu i lutym, a amerykański rozgrywający był jej niekwestionowanym liderem. Drugi sezon Aarona Johnsona w Ostrowie Wlkp. jest jeszcze lepszy od pierwszego.

Nagrodę MVP miesiąca przyznajemy łącznie za marzec i luty, ponieważ w lutym – z racji rozgrywek pucharowych i reprezentacyjnych – większość drużyn PLK rozegrała tylko po 1-2 mecze i nie bardzo było co oceniać. BM Slam Stal w ostatnich tygodniach (obok Rosy) ma najlepsze wyniki w lidze, więc wybór jej lidera był naturalny, w Radomiu nie ma postaci, która indywidualnie miałaby aż takie znaczenie dla wyników.

Aaron Johnson w lutym i marcu notował średnie na poziomie 17.1 punktu oraz 8 asyst na mecz. W całym sezonie trafia aż 57.6 % rzutów za 2 punkty oraz 40.2 % z dystansu. W obu przypadkach są to wartości wyższe niż rok temu, ma również nieznacznie więcej asyst i mniej strat niż w minionych rozgrywkach.

Pod koniec marca Amerykanin zanotował świetną serię przy okazji trudnych wyjazdowych meczów Stali, w obu prowadzących zespół do wygranych. Najpierw w Toruniu miał double – double z 17 punktami i 12 asystami, a w Szczecinie zdobył 25 punktów, trafiając 9 na 14 rzutów z gry.

Tuż za MVP:

Jakub Garbacz (Asseco) – to był również rewelacyjny miesiąc strzelca w Gdyni, który zaliczał m.in. mecze na 29 (przeciwko Anwilowi), 28 czy 24 punkty. Cztery celne trójki potrafił rzucić Stelmetowi, 6 Polpharmie, a aż 7 Anwilowi. W marcu i lutym notował średnio 18.6 punktu na mecz.

Ivan Almeida (Anwil) – mijają kolejne miesiące, a on jest wciąż najlepszym graczem najlepszej drużyny. W marcu prawdziwy koncert zagrał w Ostrowie przeciwko Stali, gdzie miał 29 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty i wymusił 9 przewinień. Rewelacyjny mecz zaliczył także przeciwko Asseco, z 31 punktami, 7 zbiórkami i 8 asystami.

Totolotek MVP miesiąca:

Październik – Ivan Almeida (Anwil)

Listopad – Glenn Cosey (Polski Cukier)

Grudzień – D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

Styczeń – Chavaughn Lewis (TBV Start)

Luty, Marzec – Aaron Johnson (BM Slam Stal)

