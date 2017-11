Totolotek MVP października: Ivan Almeida

Jest przebojowy, efektowny i skuteczny – 28-letni skrzydłowy zdobywa po 17,0 punktu oraz 5,5 zbiórki na mecz, jego Anwil ma bilans 5-1. To MVP pierwszego miesiąca sezonu według PolskiKosz.pl.

Tuż po transferze Ivana Almeidy do Anwilu pisaliśmy, że Kabowerdeńczyk może być najbardziej efektownym graczem zespołu z Włocławka, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dobry. Tymczasem okazuje się, kolejni przeciwnicy nie mogą sobie z nim poradzić.

Almeida zdecydowaną większość swoich punktów zdobywa spod kosza, w innych obszarach jest mniej skuteczny (choć z dystansu trafiać zaczyna), ale to już wszyscy wiedzą, a nikt nie potrafi go zatrzymać. Skrzydłowy Anwilu ma 63 proc. w rzutach za dwa, bo bardzo dobrze mija oraz biega do kontry, odnajduje się w grze tyłem do kosza.

Na dodatek jego zrywy bywają decydujące, w kilku meczach wydawało się, że to akcje, przyspieszenia Almeidy powodują, że Anwil ucieka rywalom i wygrywa. AZS, Rosa, Czarni, Start – oni wszyscy się o tym przekonali. No i te wsady – tylko w meczu ze słupszczanami skrzydłowy Anwilu miał ich aż 5.

Almeida ma średnio 17,0 punktu na mecz, ale przeciętnie gra tylko po 23 minuty. Jeśli przełożyć jego osiągnięcia na całe spotkanie, to 29,1 punktu winduje go na czwarte miejsce w PLK. Poza punktami Kabowerdeńczyk nieźle walczy na deskach (5,5 zbiórki), zalicza asysty (1,7).

Tuż za MVP:

Krzysztof Szubarga (Asseco) – blisko, bliziutko, był o włos za Almeidą. Rozgrywający Asseco kontynuuje popisy z poprzedniego sezonu, notuje po 18,6 punktu oraz 7,2 asysty, trafia 53 proc. rzutów z gry. A drużyna wygrywa, ma bilans 4-1.

Vladimir Dragicević (Stelmet) – mistrzowie Polski przegrali już trzy mecze, ale Czarnogórzec jest w bardzo dobrej formie: zdobywając po 16,0 punktu, 7,3 zbiórki oraz 2,5 asysty, trafiając świetne 81 proc. rzutów z gry (!), potwierdza, że jest najlepszym środkowym ligi.

Andrija Bojić (Polpharma) – 20,6 punktu oraz 6,8 zbiórki, a na dodatek 71 proc. z gry i bilans 3-1 Polpharmy: czy ktoś się tego spodziewał? Nieoczekiwany, bardzo dobry początek Serba w PLK.

D.J. Shelton (MKS Dąbrowa) – znikał trochę w przegranych spotkaniach z Sopocie i Starogardzie, ale ma średnio double-double (16,4 punktu, 10,0 punktu) i jest jasnym punktem solidnej drużyny, pokonał m.in. mistrza Polski.

Totolotek MVP miesiąca:

Październik – Ivan Almeida (Anwil)

