Tournee po Chinach – 3 porażki Polaków

Drużyna o nazwie „rozszerzona reprezentacja Polski” nie przywiezie sukcesów z wyprawy za Wielki Mur. Zespół prowadzony przez Artura Gronka przegrał spotkania z rywalami z USA, Iranu oraz Australii, w sobotę zagra o miejsca 5-8 z Niemcami.

Na podstawie materiałów PZKosz:

USA – Polska 89:84 (20:10, 24:21, 23:26, 22:27)

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała rozszerzoną kadrę Polski 89:84 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w Chinach.

Spotkanie ustawiła pierwsza połowa, która była bardzo dobra w wykonaniu zespołu ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szczególnie w inaugurującej kwarcie nie pozwolili na zbyt wiele Polakom, dzięki czemu zdobyli przewagę. W drugich 20 minutach ambitnie walczący zespół prowadzony przez trenera Artura Gronka (jego asystentami są Krzysztof Szablowski i Marek Popiołek, fizjoterapeutą jest Jakub Majewski) odrabiał straty, ale rywale ciągle byli świetni w ofensywie. Ostatecznie zwyciężyli, ale tylko pięcioma punktami.

Polska: Schenk 20, Garbacz 17, Karolak 11, Wadowski 10, Put 9, Kolenda 6, Dziewa 6, Borowski 5, Załucki 0, Sz. Szymański 0, R. Szymański 0

USA: Davis 17, Carlton 15, Isom 13, Lufile 12, Dixon 10, Fernandez 8, Charles 6, Tatum 5, Boswell 2, Brown 1, Singleton 0

Polska – Iran 66:80 (13:24, 16:20, 12:16, 25:20)

Reprezentacja Iranu wygrała z rozszerzoną kadrą Polski 80:66 w drugim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chinach.

Kadra Iranu w Chinach występuje w bardzo silnym składzie. Liderem tej drużyny jest Hamed Haddadi, który rozegrał 164 mecze w NBA w barwach Memphis Grizzlies i Phoenix Suns. Ważnym zawodnikiem jest też Arsalan Kazemi – w 2013 roku wybierany w drafcie do NBA przez Washington Wizards.

Nasi rywale w środowym spotkaniu właściwie od samego początku byli stroną przeważającą. Już po pierwszej połowie prowadzili 15 punktami, choć Biało-Czerwoni w kolejnych częściach meczu starali się zmniejszyć te straty. Dobrą formę ponownie pokazał Jakub Garbacz (21 punktów, 6/10 za trzy), a wszechstronny był Igor Wadowski (do 15 punktów dołożył 5 zbiórek i 6 asyst).

Polska: Garbacz 21, Wadowski 15, R. Szymański 8, Schenk 7, Karolak 6, Put 5, Dziewa 3, Sz. Szymański 1, Kolenda 0, Borowski 0

Iran: Haddadi 17, Yakhchali 14, Kazemi 13, Jamshidi 12, Mashayekhi 8, Arghavan 7, Hassanzade 3, Mirzaei 2, Aslani 2, Davoudi 2, Rezaeifar 0









Polska – Australia 58:69 (13:13, 16:23, 16:15, 13:18)

Spotkanie w pierwszych 10 minutach było bardzo wyrównane, ale w drugiej kwarcie rywale lekko odskoczyli. Jak się okazało – to był kluczowy moment rywalizacji. Australijczycy starali się kontrolować sytuację na parkiecie, a Biało-Czerwoni nie byli w stanie odmienić losu meczu. Ostatecznie musieli uznać wyższość rywali – 58:69.

Tym razem w zespole prowadzonym przez trenera Artura Gronka najlepszy był Jakub Karolak, który rzucił 17 punktów (5/9 za trzy) oraz dołożył do tego osiem zbiórek. Aleksander Dziewa zanotował 15 punktów oraz sześć zbiórek.

Rozszerzona reprezentacja będzie teraz walczyła w chińskim turnieju o miejsca 5-8. W sobotę zagra z kadrą Niemiec.

Polska: Karolak 17, Dziewa 15, Put 12, Garbacz 6, Schenk 2, Kolenda 2, Sz. Szymański 2, R. Szymański 2, Załucki 0, Wadowski 0

Australia: Wilson 14, Deng 13, Von Hofe 12, Pineau 8, Donlan 7, Daly 6, McDonald 5, Kubank 3, Thomas 1

