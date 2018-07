Tournee po Chinach: Wygrana z Czechami na pocieszenie

W ostatnim meczu azjatyckiej wyprawy, tzw. „rozszerzona reprezentacja Polski” pokonała drużynę z Czech 78:72. Zespół prowadzony przez Artura Gronka zakończył turniej z bilansem 1-4.

Po 3 porażkach w meczach grupowych turnieju w Chinach, zespół z Polski w miniony weekend grał o miejsca 5-8. Po wysokiej porażce z Niemcami i wygranej z Czechami zajęliśmy zatem 7. lokatę. Oczywiście nie ma się co przywiązywać do wyników w meczu towarzyskim – ważne, że grupa zawodników miała okazję do zebrania dodatkowych doświadczeń.

Informacje za PZKosz:

Polska – Czechy 78:72 (14:18, 20:23, 21:14, 23:17)

Pierwsza połowa spotkania nie układała się po myśli Biało-Czerwonych – nasi południowi sąsiedzi po 20 minutach gry prowadzili siedmioma punktami. Te straty ambitni Polacy odrobili już jednak w trzeciej kwarcie, a w kolejnej części meczu ponownie byli skuteczniejsi. Dzięki temu zwyciężyli ostatecznie 78:72.

Świetne w ekipie prowadzonej przez trenera Artura Gronka zaprezentował się Jakub Schenk, który rzucił 25 punktów (9/13 z gry) i dodał do tego 4 zbiórki oraz 5 asyst. Po 14 punktów zanotowali Jakub Karolak i Jakub Garbacz.

Polska: Schenk 25, Garbacz 14, Karolak 14, Borowski 10, Put 8, Dziewa 4, Załucki 3, Kolenda 0, R. Szymański 0

Czechy: Svandrlik 18, Mares 14, Svoboda 14, Pulpan 12, Dragoun 5, Fait 3, Jokl 2, Sehnal 2, Petruzela 2, Krivanek 0









Niemcy – Polska 82:66 (22:9, 17:28, 23:22, 20:7)

Kadra Niemiec, prowadzona przez dobrze znanego w Polsce trenera Mathiasa Fischera, zaczęła to spotkanie od mocnego uderzenia – w pierwszej kwarcie pozwoliła Biało-Czerwonym na zdobycie zaledwie dziewięciu punktów. W drugiej części meczu Polacy odrobili większość strat, ale kluczowa okazała się ostatnia kwarta. Nasi zachodni sąsiedzi ponownie dominowali i dzięki temu wygrali całe spotkanie 82:66.

Najlepszym strzelcem ekipy trenera Artura Gronka był Jakub Schenk, który do 15 punktów dodał 4 zbiórki i 2 asysty. 14 punktów i 5 zbiórek zanotował Aleksander Dziewa.

Polska: Schenk 15, Dziewa 14, Kolenda 11, Borowski 8, Karolak 7, R. Szymański 5, Garbacz 4, Put 2, Załucki 0

Niemcy: Ogbe 25, Richter 13, Grof 11, Agva 10, Sengfelder 8, Kone 6, Figge 4, Gloger 3, Jallow 2, Hujic 0, Ferner 0, Hartwich 0

źródło: koszkadra.pl

