Tra-Deon Hollins – król przechwytów w Koszalinie

Dobry obrońca, ale ze skłonnością do ryzyka. Wszechstronny rozgrywający, który może odegrać ważną rolę w zespole. Oto Tra-Deon Hollins, nowa jedynka AZS Koszalin.

Tra-Deon Hollins (188 cm) to rozgrywający, który przez dwa ostatnie sezony grał w zespole uniwersytetu Omaha. W ostatnich rozgrywkach, Hollins notował średnio 13,4 pkt (42% z gry) 6,5 asysty oraz 5 zbiórek na mecz. Był także drugim najlepiej przechwytującym (3,4 przechwytu na mecz) w całej lidze NCAA. Sezon wcześniej (2015/2016) Hollins zajął pierwsze miejsce w tej klasyfikacji notując średnio 4 przechwyty na mecz.

– Hollins jak przystało na prawdziwego rozgrywającego na boisku sporo widzi i potrafi dobrze dograć w wielu sytuacjach. Szukając podań pozytywnie prezentował się w akcjach pick and roll, ale mi najbardziej zaimponował umiejętnością uruchamiania kontr długimi podaniami zaraz po zbiórce w obronie. Szybkie przejścia z obrony do ataku to również jedna z jego mocniejszych stron – mówi Krzysztof Kosidowski, ekspert serwisu CollegeHoops.pl

Jakie są słabsze strony młodego Amerykanina?

– Oceniając jego średnią asyst trzeba wziąć pod uwagę, że w Omaha miał obok siebie świetnych strzelców z dystansu, co też w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy cyferek. Jeśli chodzi o zdobywanie punktów to strzelcem jest raczej średnim, co też potwierdzają statystyki skuteczności i to pomimo poprawy w stosunku do roku poprzedniego.

Ma dość specyficzną technikę rzutu i jest dość nieprzewidywalny. Zaskakująco często decyduje się na indywidualne akcje, które dają różny efekt. Więcej daje drużynie, jeśli w pierwszej kolejności szuka podania, a dopiero później własnych punktów – ocenia Kosidowski.

Liczba przechwytów jest jednak imponująca…

– Choć notuje sporo przechwytów, jego gra w obronie mnie nie przekonuje. Wprawdzie dobrze pracuje na nogach, ale za często szuka okazji do przechwytu czy to próbując przeciąć podanie czy wybić piłkę z rąk rywala, co wiąże się z ryzykiem. Niepotrzebne faule i pozostawianie swojego gracza bez obrony to sytuacje, do których w Koszalinie powinni się przyzwyczaić. Po rzucie rywali bardzo dobrze wspomaga zbiórkę, co też daje mu okazje do przyspieszania gry.

Tra-Deon Hollins to naprawdę wszechstronny zawodnik, który potrafi wspomóc drużynę na wiele sposobów i wcale nie musi zdobywać wielu punktów, by odgrywać istotną role w zespole. Optymalnie byłoby gdyby właśnie za dużo nie musiał rzucać – uważa nasz ekspert.

