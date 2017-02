Ile oni tracą – Polski Cukier w defensywnym dołku

Przegrali 4 z 5 meczów, stracili pozycję lidera, ale najgorszą informacją dla zespołu z Torunia jest to, że w meczach z rywalami czołówki rozsypała się ich obrona.

Stelmet rzucił im 83 punkty, Anwil – 91, Turów – 85, Stal – 80, a Rosa – 89. I tylko z drużyną ze Zgorzelca udało się Polskiemu Cukrowi wygrać. Po czterech porażkach bilans 14-4 wciąż jest dobry, ale torunian wyprzedził Stelmet (15-3), a patrząc na grę, to drużynie Jacka Winnickiego bliżej w tym momencie to dużej grupy pościgowej niż obrońcy tytułu.

Załamanie wyników na początku 2017 roku nie jest jakoś wyjątkowo zaskakujące. Polski Cukier zbudował solidny, ale nie wystrzałowy skład i sami torunianie od początku podkreślali, że to, co im się udało w tej serii 13-0, to zminimalizowanie strat. Dzięki dobrej obronie, zespołowej grze w ataku oraz przygotowaniu fizycznemu na wysokim poziomie udało się uniknąć wpadek, które przytrafiały się innym.

Okazuje się jednak, że na ligową czołówkę, która się ewidentnie rozkręca (Stelmet, Anwil, Stal), to trochę za mało. W ostatnich spotkaniach za słaba była przede wszystkim obrona.

– Na pewno nie bronimy tak, jak wcześniej. To nasz największy mankament i rzecz do poprawy. W meczu z Rosą rzuciliśmy 84 punkty, to nie jest zły wynik. Ale bardzo złym wynikiem jest 89 straconych – mówi nam Jacek Winnicki. – Szczególnie bolesny jest właśnie ten ostatni mecz z Rosą, bo w Zielonej Górze, we Włocławku i w Ostrowie Wlkp. wszystkim gra się ciężko, tam naprawdę trudno o zwycięstwo.

Polski Cukier przez długi czas miał najlepszą efektywność obrony w lidze, ale teraz spadł na dopiero szóstą pozycję (99,9 straconego punktu na 100 posiadań). Wyżej są Stelmet, Rosa, AZS Koszalin, Stal oraz MKS Dąbrowa Górnicza.

Nie ma jakiegoś jednego elementu, który torunianie nagle zaczęli robić źle – odpuszczać rzuty z obwodu, tracić seriami punkty spod kosza, pozwalać rywalowi na punkty z kontry. Nie, po prostu grają o poziom niżej w każdym aspekcie, także organizacji gry w obronie. W czterech przegranych meczach rywale trafili aż 50,2 proc. rzutów.

Czy wytłumaczeniem może być dołek fizyczny? – Nie wydaje mi się, byśmy w nim byli. Może jesteśmy troszkę zmęczeni, bo nie mamy jakoś bardzo szerokiego składu. Staram się rotować zawodnikami tak, by ich nie forsować, teraz każdy musi dać z siebie wszystko, co ma.

– Zdajemy sobie sprawę, że nadszedł ciężki moment, przegraliśmy 4 z ostatnich 5 spotkań. W tabeli wciąż jesteśmy wysoko, ale musimy poprawić swoją grę. A przede wszystkim obronę – kończy Winnicki.

W najbliższych dniach Polski Cukier czekają jednak kolejne trudne mecze – na szczycie ze Stelmetem u siebie (5 lutego) oraz na wyjeździe z groźnym w Sopocie Treflem (11 lutego).

ŁC

