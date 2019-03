Trae Young – 49 punktów w kosmicznym meczu (WIDEO)

„Człowiek, którego wymieniono na Lukę Doncicia” z każdym tygodniem prezentuje się lepiej, potwierdzając, że ma papiery na grę. W niezwykłym spotkaniu Atlanta Hawks z Chicago Bulls (168:161) pobił swój rekord kariery.

Zakończony po aż 4 dogrywkach pojedynek Hawks i Bulls sam w sobie był niesamowitą historią, zdobyte łącznie 329 punktów to 3. najlepszy wynik w historii NBA. Do rekordowego 370 (Pistons – Nuggets po 3 dogrywkach z 1983) sporo jednak jeszcze zabrakło. Wideo z pełnego zwrotów meczu wrzucamy pod najlepszymi akcjami Trae Younga.

Debiutant Hawks spędził na boisku aż prawie 56 minut. Do 49 punktów dodał 16 asyst i 8 zbiórek, przy okazji też 9 strat. Trafił przyzwoite 17 z 33 rzutów, w tym 6/13 z dystansu.

W ostatnich tygodniach Trae Young coraz częściej potwierdza wielki potencjał. W dwóch poprzednich meczach zdobywał po 36 punktów, z ostatnich 10 miał średnią ponad 26 oczek na mecz i trafiał ponad 40% trójek. Z całego debiutanckiego sezonu w tym momencie jest to 18.3 punktu oraz 7.8 asysty na mecz. W Atlancie będą mieli z niego pociechę.

RW