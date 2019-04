Trae Young na zwycięstwo – Bucks sensacyjnie ograni (WIDEO)

W ostatnich sekundach dogrywki, niesamowitym i bardzo trudnym rzutem z powietrza Trae Young dał zwycięstwa Hawks nad Milwaukee Bucks 136:135. Rozgrywający z Atlanty zanotował 12 punktów i 16 asyst.

Milwaukee przyjechali do Atlanty z wyraźnym zamiarem oszczędzania sił. Trener Mike Budenholzer, z resztą jeszcze do niedawna coach Hawks, postanowił w tym meczu nie skorzystać ze swoich liderów. Nie zagrał ani Giannis Antetokounmpo, ani Khris Middleton, ani Eric Bledsoe, a wciąż poza grą jest także Malcolm Brogdon.

Hawks skrzętnie to wykorzystali i po emocjonującym meczu zakończonym dogrywką pokonali Bucks 136:135. Nie byłoby tej wygranej, gdyby nie Trae Young, który na końcu był niesamowity. Grał bardzo dojrzale, nie forsował rzutów wiedząc, że tego dnia ze skutecznością było kiepsko. Obsługiwał partnerów podaniami, trafił bardzo ważnego floatera, a na sekundę przed końcem z powietrza z 3 metrów ustalił wynik tego meczu.

Young ma za sobą kapitalny marzec. Zdobywał w nim średnio 24,2 punktu, rozdawał 8,9 asysty u trafiał 35% rzutów za 3. To dzięki bardzo dobremu finiszowi sezonu regularnego jego kandydatura wrócił do walki o miano debiutanta sezonu, której jeszcze miesiąc temu pewny mógł być Luka Doncić.

Trae pokazuje, że Hawks wcale nie przegrali tak bardzo, a może nawet w ogóle, wymian z Mavs w dzień draftu, właśnie za Doncicia. Young wygląda jak rozgrywający, wokół którego będzie można zbudować w przyszłości ciekawy zespół.

