Trae Young – wystrzelił jak z armaty!

Debiutant Trae Young powoduje, że nawet w Atlancie jest się czym ekscytować. W meczu z Cleveland pokazał, na co go stać – zanotował doskonałe 35 punktów i 11 asyst.

Jeśli słyszeliście przed draftem o Trae Youngu to m.in. z powodu licznych porównań do Stephena Curry’ego. Młody rozgrywający, podobnie jak Curry, zachwycał bowiem w NCAA rzutami z bardzo dalekich odległości, notując średnio 27.4 punktów oraz 8.7 asyst w każdym spotkaniu, co było najlepszymi wynikami w pierwszej dywizji rozgrywek akademickich.

Trae Young stał się również bohaterem największej wymiany w noc draftu – wybrany z piątką przez Dallas Mavericks został wytransferowany do Atlanta Hawks, którzy w drugą stronę wysłali Lukę Doncica (wybranego kilka chwil wcześniej z trójką). Mavs dorzucili jeszcze jeden wybór w drafcie i już wtedy widać było, że strony są zadowolone. Także sam Young, który trafił do świetnego dla siebie miejsca.

Jastrzębie po latach gry w fazie play-off rozpoczęli rok temu przebudowę, dzięki czemu Young może w spokoju się rozwijać. Pierwszoroczniak już w trzecim meczu sezonu dokonał jednak rzeczy niebywałej, zdobywając 35 punktów i 11 asyst w wygranym 133:111 przez Hawks starciu z Cleveland Cavaliers. 20-latek zagrał jak profesor i poprowadził swój zespół do pierwszej wygranej w sezonie.

W ostatnich 20 latach tylko LeBron James i Stephen Curry (dwa razy) zaliczyli takie spotkanie w swoich debiutanckich rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że zaraz po tym meczu porównania do Curry’ego powróciły. Young momentami mocno zresztą dwukrotnego MVP ligi przypomina i nie chodzi tutaj tylko o ten niesamowity zasięg rzutu.

Kibice z Atlanty znów mają więc się czym ekscytować, tym bardziej, że Young ledwie kilka tygodni temu skończył 20 lat. W niedzielę w ogóle nie było tego widać, bo rozgrywający świetnie dyrygował ofensywą swojego zespołu, a sam trafił 13 z 23 rzutów (w tym 6 z 14 trójek). To głównie za jego sprawą Hawks udało się odrobić 15 punktów straty i wygrać 20 oczkami.

W trzech dotychczasowych meczach sezonu zdobywał kolejno 14, 20 i 35 oczek. Zdaje się więc, że Young dopiero się rozkręca, a jego niedzielny występ przykuł uwagę także tego, z którym przez noc draftu kariera Younga będzie zawsze kojarzona, czyli Luka Doncić. Słoweniec pogratulował koledze na swoim twitterze – tymczasem już w środę pierwsze ich bezpośrednie starcie na parkiecie.

Tomek Kordylewski

