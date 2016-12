Trafił oba! – pokraczne rzuty wolne znów w NBA

Chinaku Onuaku, zadebiutował w barwach Houston Rockets i od razu TO zrobił – jest pierwszym graczem NBA rzucający wolne „techniką dolną” od prawie 40 lat.

Rakiety bez problemów rozgromiły Phoenix Suns 131:115, a klasą dla siebie znów był niesamowity James Harden, autor 32 punktów i 12 asyst. Publiczność w Houston nie mniej szalony uciechy miała jednak z Chinaku Onuaku, debiutanta wypożyczonego „na chwilkę” z filialnego zespołu w D-League.

Faulowany na 2:46 min. do końca Onuaku miał do wykorzystania dwa rzuty wolne i nie zawahał się użyć techniki, z której stał się sławny na uczelni Louisville. „Stylem podjajecznym” trafił w obu próbach!

– Przez całą karierę, przez całe życie nie widziałem na boisku czegoś takiego. No ale skoro mu to działa, to niech robi tak dalej – mówił po meczu kolega z drużyny, doświadczony Corey Brewer. Sam Onuaku przyznał jedynie w ESPN, że był wyjątkowo zdenerwowany.

Ostatnim graczem, który regularnie próbował tej techniki rzutów wolnych był Rick Barry, który swoją karierę w NBA zakończył w 1980 roku. Od 36 lat nikt nie próbował tego pokracznego stylu. Wcześniej, w ten sposób punkty zdobywali jednak czasem nawet tak sławni zawodnicy, jak Wilt Chamberlain i George Mikan.

Chinaku Onuaku (208 cm, 20 lat) w 8 minut na parkiecie zdobył 6 punktów i zanotował 3 zbiórki. Na swoją kolejną szansę będzie musiał znów czekać w barwach Rio Grande Valley Vipers w D-League, co Rockets już mu obwieścili – Nie jest łatwo być cierpliwym, ale wiem, że moja kolej nadejdze – powiedział skromnie. Debiut w NBA i pierwszą popularność w mediach ma już za sobą.

