Tragedia DeMarcusa Cousinsa – zerwany achilles i koniec sezonu

Rewelacyjne grający środkowy New Orleans Pelicans doznał bardzo poważnej kontuzji w meczu z Rockets. Chwilę wcześniej uzbierał kolejne triple – double w tym sezonie…

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Ogromnie utalentowany, nieobliczalny DeMarcus Cousins grał ostatnio życiową koszykówkę i prowadził Pelicans do bardo dobrego bilansu 25-21 na Zachodzie. W poniedziałek w meczu z Bulls zaliczył nieprawdopodobne triple – double, notując 44 punkty, 24 zbiórki i 10 asyst.

Także przy okazji meczu z Rockets, ostatecznie sensacyjnie wygranego przez Nowy Orlean 115:113, grał bardzo dobrze. Zanotował 15 punktów, 13 zbiórek i 11 asyst. Urazu lewej nogi doznał walcząc o zbiórkę, bez kontaktu z rywalem, w typowych dla takiego urazu okolicznościach.

Amerykańskie media, w tym Adrian Wojnarowski, potwierdziły najgorsze przypuszczenia – badanie wykazało zerwanie lewego ścięgna achillesa, co oznacza koniec sezonu i przerwę od 6 do 12 miesięcy.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>