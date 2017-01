Transfer sezonu – Jerel Blassingame w Radomiu?

Wielki gaduła i świetny rozgrywający będzie współpracował w Rosie z trenerem Wojciechem Kamińskim oraz Tyronem Brazeltonem. Może być z tego duży sukces albo duża klapa.

Takiego transferu w PLK dawno nie było – nowy klub znalazła wielka ligowa gwiazda. I jest to klub nie byle jaki – Rosa to wicemistrz Polski, ale też wicemistrz w kryzysie, który z bilansem 8-8 zajmuje dopiero dziewiąte miejsce po pierwszej rundzie.

Radomianie grają w kratkę, stąd pomysł ratowania się Jerelem Blassingamem, jednym z najlepszych rozgrywających PLK ostatnich lat, który niedawno – w niejasnych okolicznościach i w związku z klubową afertą – rozstał się z Energą Czarnymi Słupsk. W 12 meczach tego sezonu zdobywał po 14,9 punktu oraz notował po 7,0 asysty.

Z informacji PolskiKosz.pl wynika, że strony się porozumiały, a sprawa jest pewna na 90 proc. – Amerykanin podpisany kontrakt ma odesłać dzisiaj.

Ratowanie się Blassingamem to efekt odejścia Jordana Callahana, za którego ofertę wykupu złożył Rosie jeden z rosyjskich klubów VTB. To niezła okazja, bo sprowadzony awaryjnie w trakcie sezonu Amerykanin w ośmiu meczach PLK zdobywał co prawda po 13,2 punktu, ale trafiał tylko 38 proc. rzutów z gry i miał ledwie 2,1 asysty przy 2,0 straty na mecz. Był bardziej dwójką niż jedynką, a Rosa potrzebuje zdrowej, dobrej jedynki.

Transfer Blassingame’a to w tej sytuacji ruch logiczny, ale też ryzykowny – 36-letni Amerykanin to gracz świetny, ale też raczej trudny – w kontaktach z trenerami, w boiskowych relacjach z zawodnikami z zespołu. W tym sezonie w Słupsku Amerykanin ewidentnie nie dogadywał się z Robertsem Stelmahersem, a klub szybko zrezygnował z obecności Stanleya Burrella w zespole. Duet dwóch samców alfa się nie sprawdził.

A przecież w Rosie Blassingame stworzyłby podobny duet – z Tyronem Brazeltonem. Amerykański rozgrywający, który w 9 meczach PLK przed kontuzją stopy grał bardzo dobrze (14,6 punktu oraz 5,4 asysty), teraz wznawia lekkie treningi. Jeśli wróci do formy, to będzie miał takie same aspiracje jak Blassingame – bycia liderem zespołu.

Jak rozegra to Wojciech Kamiński? Układanka na obwodzie Rosy będzie tym trudniejsza, że w składzie jest przecież także Daniel Szymkiewicz. 22-letni gracz wraca po kontuzji i może oczywiście grać na dwójce, ale jednak jego naturalną pozycją jest jedynka.

ŁC

