Transfery, nazwiska, składy – sezon 2019/20 w PLK

Mnóstwo zmian, znani gracze i debiutanci, kluby ze zmienionym obliczem. Aktualizowane codziennie informacje o oficjalnych kontraktach w koszykarskiej ekstraklasie – niezbędnik kibica w sezonie ogórkowym.

Zestawienie obejmuje tylko i wyłącznie zawodników i trenerów oficjalnie potwierdzonych przez kluby. Pozycje wpisane są orientacyjnie.

Jeśli kogoś nie zauważyliśmy, albo pominęliśmy – dajcie koniecznie znać! Można na Twitterze lub Facebooku.

Anwil Włocławek

PG: Igor Wadowski

SG: Jakub Karolak

SF:

PF:

C: Szymon Szewczyk

Trener: Igor Milicić

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

PG: Daniel Szymkiewicz

SG:

SF:

PF:

C: Szymon Łukasiak

Trener: Jacek Winnicki

Arka Gdynia

PG: Krzysztof Szubarga

SG:

SF: Bartłomiej Wołoszyn, Grzegorz Kamiński

PF: Dariusz Wyka,

C: Devonte Upson, Adam Hrycaniuk

Trener: Przemysław Frasunkiewicz

AZS Koszalin

PG:

SG:

SF:

PF:

C:

Trener: Marek Łukomski

Enea Astoria Bydgoszcz

PG: Marcin Nowakowski

SG: Michał Chyliński,

SF:

PF: Łukasz Frąckiewicz, Dorian Szyttenholm

C: Adam Kemp, Jakub Dłuski

Trener: Artur Gronek

FutureNet Śląsk Wrocław

PG:

SG:

SF:

PF: Aleksander Dziewa

C:

GTK Gliwice

PG: Mateusz Szlachetka

SG: Kacper Radwański

SF:

PF: Łukasz Diduszko, Milivoje Mijović

C:

HydroTruck Radom

PG: Obie Trotter, Filip Zegzuła

SG: Rod Camphor, Marcin Piechowicz

SF:

PF: Carl Lindbom, Artur Mielczarek

C:

Trener: Robert Witka

King Szczecin

PG: Maciej Majcherek

SG: Paweł Kikowski, Jakov Mustapić, Dominik Wilczek

SF:

PF: Cleveland Melvin, Mateusz Bartosz

C: Ben McCauley

Trener: Mindaugas Budzinauksas

Legia Warszawa

PG: Sebastian Kowalczyk

SG:

SF: Romaric Belemene

PF:

C: Jakub Sadowski

Trener: Tane Spasev

MKS Dąbrowa Górnicza

PG: Jakub Kobel

SG:

SF:

PF:

C:

Trener:

Polpharma Starogard Gdański

PG: Paweł Dzierżak

SG: Daniel Gołębiowski

SF:

PF:

C:

Polski Cukier Toruń

PG:

SG:

SF:

PF: Aaron Cel

C: Damian Kulig

Trener:

PGE Spójnia Stargard

PG:

SG: Piotr Pamuła

SF:

PF:

C:

Trener: Kamil Piechucki

Stelmet Enea BC Zielona Góra

PG: Łukasz Koszarek

SG: Przemysław Zamojski, Filip Matczak

SF:

PF:

C:

Trener:

TBV Start Lublin

PG: Michael Gospodarek

SG: Mateusz Dziemba

SF:

PF: Kacper Borowski, Wojciech Czerlonko

C:

Trener: David Dedek

Trefl Sopot

PG: Łukasz Kolenda

SG:

SF: Michał Kolenda, Damian Jeszke

PF: Paweł Leończyk, Mikołaj Kurpisz

C:

Trener: Marcin Stefański