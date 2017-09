Transmisje PLK – liga czeka na rozmowy z Polsatem

Na początek głównie niedzielne popołudnia, ale wpadnie także poniedziałek. Transmisja meczu Anwil – Rosa to telewizyjny hit pierwszych kolejek nowego sezonu.

Wciąż nie udało się ustalić, w jakie dni, w jakich godzinach i na jakich antenach mecze PLK miałyby być na stałe prezentowane w TV. Choć do pierwszych spotkań zostało już tylko 10 dni, rozmowy ligi z Polsatem mają się dopiero odbyć. Najprawdopodobniej dojdzie do nich w przyszłym tygodniu.

Nie wiadomo jeszcze również, jak konkretnie będzie w tym sezonie wyglądała oferta Emocje.tv. Wiemy jedynie nieoficjalnie, że współpraca w zakresie odpłatnych przekazów ma być kontynuowana.

Plan pierwszych transmisji meczów PLK w sportowych antenach Polsatu, jak widać – część z nich nadana zostanie w Polsacie Sport, część w Polsacie Sport Extra.

Superpuchar Polskiśroda 27 września 2017 r.,

godz. 17.50, Anwil Włocławek – Stelmet BC Zielona Góra – transmisja w Polsacie Sport

1. kolejka

niedziela 1 października 2017 r., godz. 12.30, MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń – transmisja w Polsacie Sport Extra

2. kolejka

poniedziałek 9 października 2017 r., godz. 17.50, Polpharma Starogard Gdański – Trefl Sopot – transmisja w Polsacie Sport Extra

3. kolejka

niedziela 15 października 2017 r., godz. 12.30, Anwil Włocławek – Rosa Radom – transmisja w Polsacie Sport.

TS

