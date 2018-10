Transmisje PLK w listopadzie – Stelmet zagra z Arką

Jest jeden szlagier, kilka wyborów ciekawych i kilka kontrowersyjnych. Telewizyjnym wydarzeniem ligowych transmisji w listopadzie powinien być mecz Stelmet Enea BC Zielona Góra z Arką Gdynia.

Zadowoleni tym razem powinni być kibice Polpharmy, MKS Dąbrowa, Startu, Arki i Legii – ich spotkania w listopadzie pojawia się po 2 razy w telewizji.

Plan transmisji meczów Energa Basket Ligi w Polsacie Sport:

5. kolejka

3.11.2018, godz. 12.30, Arka Gdynia – MKS Dąbrowa Górnicza

4.11.2018, godz. 12.30, TBV Start Lublin – GTK Gliwice

6. kolejka

10.11.2018, godz. 12.30, Stelmet Enea BC Zielona Góra – Arka Gdynia

11.11.2018, godz. 12.30, Polpharma Starogard Gdański – TBV Start Lublin

7. kolejka

17.11.2018, godz. 12.30, Spójnia Stargard – Legia Warszawa

18.11.2018, godz. 12.30, BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Polpharma Starogard Gdański

8. kolejka

24.11.2018, godz. 12.30, Legia Warszawa – Anwil Włocławek

25.11.2018, godz. 12.30, MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń

źródło:plk.pl

