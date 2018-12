Transmisje PLK w styczniu: Będzie 12 meczów w TV!

Derby Trójmiasta w Nowy Rok, dodatkowe mecze w sobotnie popołudnia, a nawet 2 transmisje telewizyjne jednego dnia. W styczniu kibice koszykarskiej ekstraklasy będą mieli z czego wybierać.

Różnie to z poziomem realizacji transmisji w tym sezonie bywa, ale ważna informacja jest taka, że wzrośnie liczba meczów prezentowanych w telewizji. Stacje Polsatu pokażą mecze PLK we wszystkie 3 pierwsze dni miesiąca, a szczególne wydarzenie będzie mieli 19 stycznia – wówczas będzie można obejrzeć aż 2 spotkania tego samego dnia. Najpierw w Polsacie Sport o 12.30 szlagier Anwil – Arka, a później (testowo) o 17.30 w PS Extra także mecz Legia – Start.

Szereg klubów – Anwil, Legia, Stal, Polski Cukier i Arka – będzie można zobaczyć aż po 3 razy w ciągu miesiąca.

Plan transmisji meczów Energa Basket Ligi w sportowych antenach Polsatu w styczniu 2019 r.

13. kolejka

1.01.2019, godz. 17:45, Trefl Sopot – Arka Gdynia – transmisja w Polsacie Sport

2.01.2019, godz. 17:45, Legia Warszawa – Stelmet Enea BC Zielona Góra – transmisja w Polsacie Sport

3.01.2019, godz. 17:45, Polski Cukier Toruń – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – transmisja w Polsacie Sport Extra

14. kolejka

5.01.2019, godz. 12:30, Anwil Włocławek – TBV Start Lublin – transmisja w Polsacie Sport

6.01.2019, godz. 12:30, Polski Cukier Toruń – Arka Gdynia – transmisja w Polsacie Sport

15. kolejka

12.01.2019, godz. 12:30, BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Anwil Włocławek – transmisja w Polsacie Sport

13.01.2019, godz. 12:30, King Szczecin – Polski Cukier Toruń – transmisja w Polsacie Sport

16. kolejka

19.01.2019, godz. 12:30, Anwil Włocławek – Arka Gdynia – transmisja w Polsacie Sport

19.01.2019, godz. 17:30, Legia Warszawa – TBV Start Lublin – transmisja w Polsacie Sport Extra

20.01.2019, godz. 12:30, Miasto Szkła Krosno – Polpharma Starogard Gdański – transmisja w Polsacie Sport

17. kolejka

26.01.2019, godz. 12:30, BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Legia Warszawa – transmisja w Polsacie Sport

27.01.2019, godz. 12:30, Trefl Sopot – Spójnia Stargard – transmisja w Polsacie Sport

