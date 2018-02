Transmisje TV: Derby Trójmiasta, dużo Stali

W marcu na antenie Polsatu Sport zobaczymy aż 3 spotkania z udziałem Stali Ostrów Wielkopolski. Będą także derby Trefl Sopot – Asseco Gdynia i swojej transmisji doczeka się wreszcie King Szczecin.

Plan transmisji meczów Energa Basket Ligi w Polsacie Sport w najbliższych tygodniach (za plk.pl):

21. kolejka

niedziela 4 marca 2018 r., godz. 12.30, TBV Start Lublin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

22. kolejka

niedziela 11 marca 2018 r., godz. 12.30, PGE Turów Zgorzelec – Trefl Sopot

23. kolejka

niedziela 18 marca 2018 r., godz. 12.30, BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Anwil Włocławek

24. kolejka

środa 21 marca 2018 r., godz. 18.00, Trefl Sopot – Asseco Gdynia,

25. kolejka

niedziela 25 marca 2018 r., godz. 12.30, King Szczecin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

