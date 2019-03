Trefl i Spójnia na krawędzi – spadek zagląda w oczy

Drużyna z Sopotu zajmuje ostatnie miejsce i ma najtrudniejszy terminarz, ale stać ją też na niespodziankę. Nadzieją na pozostanie Trefla w PLK są porażki Spójni, która jest na minusie w bezpośrednim pojedynku.

Pięć zespołów jest zamieszanych w walkę na dole tabeli od samego startu rozgrywek, jednak patrząc na ostatnie tygodnie, można także do tej grupy powoli dołączać GTK Gliwice, które po prostu gra beznadziejnie. Trener Turkiewicz otwarcie już mówi o tym, że nie potrafi nauczyć swoich zawodników obrony, co skutkuje koszmarnymi błędami w defensywie (pierwsze 5 minut ze Stalą to tylko przykład).

GTK jeśli myśli o wygrywaniu, to musi zdobyć po prostu o 1 punkt więcej niż przeciwnik. Niby to łatwe, szczególnie, że w składzie są zawodnicy, którzy mogą zaskoczyć, jednak oni ostatnio zawodzą. To wszystko sprawia, że miejsce 11., które jeszcze do niedawna można było traktować jako bezpieczne, już takim nie jest, szczególnie że każda z ekip niżej desperacko walczy o kolejne zwycięstwa.

Ze strefy bezpośredniego zagrożenia po ostatnich zwycięstwach uciekły AZS Koszalin i HydroTruck Radom, choć wciąż pewnie czuć się nie mogą. Niepewnie muszą nadal czuć się w Krośnie i Stargardzie, a pełna panika jest na pewno w Sopocie, który do końca rozegra praktycznie same mecze z wyżej notowanymi zespołami.

Prześledźmy rywali, z którymi drużyny z dołu tabeli będą się mierzyć do końca sezonu:

GTK Gliwice:

Arka dom, King wyjazd, Trefl d, Polski Cukier d, Spójnia d, Anwil w, HydroTruck d, Legia w, Miasto Szkła d

Nasz Typ: 4 zwycięstwa, bilans na koniec 11-19

HydroTruck Radom:

Anwil wyjazd, AZS dom, Legia w, Miasto Szkła w, MKS d, Stelmet d, GTK w, Polpharma d, Start d

Nasz Typ: 3 zwycięstwa, bilans na koniec 9-21









AZS Koszalin:

Start dom, HydroTruck wyjazd, Stal d, Legia w, Arka d, Miasto Szkła w, King d, MKS w, Trefl d

Nasz Typ: 2 zwycięstwa, bilans na koniec 8-22

Miasto Szkła Krosno:

Polski Cukier wyjazd, Spójnia w, Anwil w, HydroTruck dom, Legia d, AZS d, MKS w, Stelmet w, GTK w

Nasz Typ: 2 zwycięstwa, bilans 7-23

Spójnia Stargard:

Legia wyjazd, Miasto Szkła dom, MKS w, Stelmet w, GTK w, Polpharma d, Start w, Stal d, Arka d

Nasz Typ: 1 zwycięstwo, bilans 6-24

Trefl Sopot:

MKS wyjazd, Stelmet dom, GTK w, Polpharma d, Start w, Stal d, Arka w, King d, AZS w

Nasz Typ: 2 zwycięstwo, bilans 6-24

Przy takim założeniu, dość optymistycznym dla Trefla, który ma najtrudniejszy terminarz ze wszystkich drużyn walczących o utrzymanie, spadnie z ligi Spójnia. Jednak sopocianie to też jedyna drużyna z dołu tabeli z potencjałem w składzie i aktualnie chyba tylko ich stać na pokonanie kogoś wyżej notowanego w ostatnich kolejkach.

Grzegorz Szybieniecki

