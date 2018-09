Trefl lepszy od Arki – ciekawe sparingowe derby Trójmiasta

Między tymi drużynami nawet mecze towarzyskie mają podteksty. W przedsezonowym sparingu Trefl dość pewnie pokonał lokalnego rywala z Gdyni 75:63, dominując w strefie podkoszowej.

Do samego wyniku nie ma się co przywiązywać, ale na pewno warto zwrócić uwagę, że – notowany znacznie niżej przed sezonem – Trefl potrafił poradzić sobie z, bardzo przecież wzmocnionym, rywalem zza miedzy.

Sopocianie mieli zaskakująco wyraźną przewagę pod koszem – ofensywne umiejętności i talent Milana Milovanovicia oraz Pawła Leończyka (37 pkt. we dwóch) przeważały nad siłą i gabarytami Adama Łapety i Roberta Upshawa. Od kilku sparingów obserwatorzy podkreślają też dobrą grę Łukasza Kolendy, któremu wyraźnie pomogła obecność w reprezentacji. Tym razem młody rozgrywający zdobył 10 punktów.

Liderem Arki był Krzysztof Szubarga, który zdobył 20 punktów. Filip Dylewicz, który w głośnym transferze, zmienił w te wakacje Trefla na Arkę, w pierwszym, jeszcze nieoficjalnym, starciu ze swoją byłą drużyną, zdobył 4 punkty.

Trefl Sopot – Arka Gdynia 75:63

Punkty dla Trefla: Milovanović 20, Leończyk 17, Baker 13, Ł. Kolenda 10, Taylor 8, Śmigielski 5, Kulka 2, Motylewski 0, Jeszke 0, M. Kolenda 0

Punkty dla Arki: Szubarga 20, Upshaw 16, Dulkys 6, Garbacz 6, Witliński 5, Dylewicz 4, Bostic 4, Łapeta 2

