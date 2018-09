Trefl lepszy od Kinga – rewelacyjny Ian Baker

Amerykański rozgrywający Trefla zdobył aż 30 punktów, a drużyna z Sopotu pokonał Kinga Szczecin 87:78 w Koszalinie, w pierwszym meczu memoriału Jerzego Olejniczaka.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Ian Baker chwalony był już za poprzednie występy w meczach sparingowych, a teraz potwierdził, że faktycznie może należeć do gwiazd PLK w najbliższym sezonie. Wspomógł go drugi z Amerykanów Trefla – Vernon Taylor (17 pkt.) i sopocianie odnieśli dość pewne zwycięstwo. To zresztą nie jest ich pierwszy dobry występ w okresie przygotowawczym – kilka dni temu potrafili wygrać z Polskim Cukrem w Toruniu.

Najlepszym strzelcem Kinga był Martynas Paliukenas z 16 punktami. W drużynie ze Szczecina zabrakło Kasparsa Vecvagarsa, który jest na zgrupowaniu reprezentacji Łotwy. W zespole rywala nie grali obaj bracia Kolendowie.

Trefl w finale turnieju zmierzy się w sobotę z wygranym z pary AZS Koszalin – Kotwica Kołobrzeg, a Kingowi przyjdzie zagrać z przegranym.

Trefl: Baker 30, Taylor 17, Milovanović 12, Leończyk 12, Jeszke 8, Kulka 6, Śmigielski 2, Motylewski 0, Rompa 0, Walda 0.

King: Paliukenas 16, Diduszko 14, Kikowski 12, Jogela 12, Bartosz 11, Sajus 9, Schenk 4, Majcherek, Wilczek.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>