Trefl na luzie z AZS – trzynastka i z górki

Na początku drugiej połowy Trefl zaliczył serię 13:0 i goście z Koszalina nie zdołali już wrócić do gry. Zespół z Sopotu wygrał bardzo pewnie 100:73.

Do tego fragmentu 3. kwarty, gdy Trefl nieodwracalnie odjechał AZS, mecz był generalnie wyrównany. Do przerwy godnymi siebie rywalami byli zwłaszcza środkowi obu drużyn – Steve Zack i Aleksandar Marelja. Trefl dostawał większe wsparcie od rezerwowych i to on minimalnie prowadził do przerwy 52:46. Wynik sugeruje Wam dobrze – oba zespoły nie broniły najlepiej.

Seria 13:0 bezpośrednio po przerwie nie tylko dała Treflowi bezpieczne prowadzenie, ale również wyraźnie ostudziła zapędy AZS, który – choć do przerwy zaangażowany – zupełnie stracił animusz. Jeszcze na chwilę obudził się Qyntel Woods, popisał dwoma efektownymi akcjami i goście zniknęli na dobre. Przewaga urosła to 20, potem do 30 punktów, a goście bili rekordy apatii.

Najlepszym graczem meczu był Steve Zack, który zanotował perfekcyjne 8/8 z gry i skończył z ładną linijką 20 punktów, 11 zbiórek i 5 asyst. Dobry mecz zagrali też Artur Mielczarek i Jermaine Love. Marcin Stefański trafił 3 z 4 wolnych i zebrał 6 piłek w 12 minut.

W fatalnie grającym AZS pochwalić można tylko 2 graczy – Marelja zdobył 18 punktów (7-10 z gry), ale tylko 3 z nich dodał po przerwie. Jakub Dłoniak (15 pkt.) swoim zwyczajem, kilka razy błysnął w ataku. Koszalinianie przegrali zbiórki 27:36.

Trefl po tej wygranej podtrzymał marzenia o awansie do playoff, AZS przypomniał, że stać go na wyjątkowo słabe występy.

