Trefl ogrywa Legię – Mielczarek zrobił to w 4 minuty

Ogromna różnica umiejętności. Trefl w Warszawie bez problemów pokonał Legię 87:63. Steve Zack zanotował potężne double double z 19 punktami i 15 zbiórkami.

Legia zaliczyła naprawdę dobry początek, przede wszystkim dzięki Hunterowi Mickelsonowi. Amerykański środkowy zdobył 8 z pierwszych 10 punktów zespołu. Trefl odpowiadał konsekwentną grą pod kosz na Steve’a Zacka i po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 21:20.

Dobry impuls zespołowi z Warszawy dał debiutujący Jorge Bilbao. Hiszpański podkoszowy imponuje zaangażowaniem, widać, że ma smykałkę do zbiórek, gra z poświęceniem w obronie i momentami zbyt żywiołowo w ataku – gwiazdą ligi nie będzie, ale przyda się Legii.

Trefl zaczął stopniowo przejmować kontrolę nad meczem – po udanych akcjach Filipa Dylewicza wyszedł na prowadzenie 28:27. Wciąż kluczową różnicę robił Steve Zack, który już po I połowie miał na koncie 16 punktów i 8 zbiórek. Do przerwy goście z Sopotu prowadzili 45:40.

Po przerwie wszyscy zobaczyli to, co jest największym problemem Legii w tym sezonie. Jej obrona nie jest na poziomie PLK. Przez 4 minuty Artur Mielczarek zdobył aż 15 punktów, w tym 3 razy trafił z dystansu. Trefl odskoczył na 68:47 i jeszcze raz w Warszawie przedwcześnie było po meczu.

Legia w drugiej połowie zdobyła tylko 23 punkty. Był to efekt koncentracji Trefla, ale i bezradności gospodarzy, którzy nie próbowali niczego poza indywidualnymi akcjami gospodarzy.

Dla Trefla po 19 punktów zdobyli Mielczarek i Zack, ten drugi dołożył 15 zbiórek i 4 asysty. Do końca nie potrafił się zmobilizować Obie Trotter, który zaliczył 1/7 z gry, 7 asyst i 4 straty.

W Legii 14 punktów miał Mickelson. Anthony Beane zdobył 10 punktów, trafił tylko 5/14 z gry.

Trefl ma bilans 14-11 i pozostaje w grze o awans do czołowej ósemki i playoff. Legia (2-22) pozostaje na ostatnim miejscu.

