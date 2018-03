Trefl ogrywa Rosę – rewelacyjny mecz Trottera

Trefl dobrze grał w ataku i potrafił wytrzymać presję, gdy Rosa się obudziła. Sopocianie pewnie pokonali gości z Radomia 90:76 i wciąż mają prawo marzyć o awansie do playoff.

Typując w piątek zwycięstwo Rosy nie przewidzieliśmy, że nie zagra chory Ryan Harrow, ale przede wszystkim nie wyobrażaliśmy sobie, że goście mogą tak fatalnie (szczególnie w obronie) rozpocząć mecz. Pierwsza kwarta wygrana przez Trefl aż 32:19 zdecydowała o losach spotkania.

Sopocianie, niezależnie od marnej obrony Rosy, od początku grali skuteczny, zespołowy atak. Z roli lidera doskonale wywiązywał się Obie Trotter, który nie dość, że trafił świetne 8/9 z gry, to do 22 punktów dodał 7 zbiórek, 4 asysty i 3 przechwyty. Dobre podania wykańczał pod obręczą Steve Zack, także imponujący skutecznością (8/11 z gry, 16 punktów). Duży udział w udanym początku meczu miał Artur Mielczarek.

Debiutujący w Rosie Amerykanin A.J. English w pierwszej połowie potwierdził pogłoski o małej przydatności, notując zero punktów przy skuteczności 0/7 z gry. W drugiej dla odmiany zademonstrował kompletnie inne oblicze. Tylko w 3. kwarcie zdobył 14 oczek, skończył mecz z 23 punktami. Problem w tym, że trafił tylko 5/18 z gry i oddał aż 13 prób z dystansu.

Ale to dzięki niemu (i punktom spod kosza) Rosa potrafiła w połowie ostatniej kwarty zbliżyć się jeszcze na dystans 8 oczek (67:75), po tym gdy nerwy stracił trener Kloziński, dorzucają techniczny faul do niesportowego przewinienia Filipa Dylewicza. Sopocianie zdołali jednak uspokoić sytuację, po celnej trójce Piotra Śmigielskiego wszystko wróciło do normy.

W Rosie, co zdarzało się w tym sezonie rzadko, dobrze tym razem zagrali wszyscy podkoszowi. Michael Fraser wreszcie się rozruszał – miał 14 punktów i 8 zbiórek, Patrik Auda dodał 16 punktów, a Igor Zajcew 14. Zabrakło dobrej gry Polaków – nasi zawodnicy trafili tylko 3 z 21 rzutów. Michał Sokołowski miał 2/10, Daniel Szymkiewicz 1/6..

