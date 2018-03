Trefl ogrywa Turów – wspaniały finisz Trottera

Stefan Balmazović zdobył aż 21 punktów w czwartej kwarcie, ale mecz zakończył 3 trójkami w dogrywce Obie Totter. Trefl pokonał PGE Turów Zgorzelec 100:99 i teraz to on jest trochę bliżej playoff.



Przyznajmy dyplomatycznie, że to stawka meczu – rywalizacja o playoff – spowodowała, iż spotkanie nie stało na zbyt wysokim poziomie. Obie drużyny miały problem z płynnością gry w ataku, za dużo było też nieudolności pod koszem.

Turów potrafił w pierwszych minutach wypracować kilkupunktową przewagę, mimo że nieskuteczny był Brad Waldow. Po kilku udanych zagraniach Roberta Skibniewskiego (trójka i 2 ładne asysty) zgorzelczanie prowadzili 27:20.

Chwilę potem dla odmiany to goście mieli swoje 5 minut, zaliczyli serię 10:0 i po trójce Obiego Trottera wyszli nawet na prowadzenie 34:33. Do przerwy minimalnie lepszy (38:36) był jednak Turów – znaczenie przy kiepskiej skuteczności obu zespołów miała przewaga w walce o zbiórki.

Po przerwie obie drużyny rozkręciły się w końcu w ataku. Trafiać zaczął Waldow, dla Trefla kolejne rzuty z półdystansu trafiał Jermaine Love. Po serii przechwytów Obiego Trottera i nieuważnej grze Turowa na obwodzie było 56:52 dla Trefla.

Jeszcze dwie trójki z rzędu trafił młody Łukasz Kolenda i wyglądało to optymistycznie dla gości, ale wtedy rozpoczął się show Stefana Balmazovicia. Serbski skrzydłowy trafił najpierw 3 trójki z rzędu, w tym ostatnią z faulem, a potem cwaniacko wymuszał przewinienia. W ostatniej kwarcie zdobył aż 21 punktów, wyprowadzając Turów na 10 punktów przewagi.

Trefl się nie poddał, ambitnie walczył do końca i zgarnął nagrodę – kolejną serię 10:0 i dogrywkę. Przy sporej pomocy gospodarzy, pudłujących spod kosza i podejmujących bardzo złe decyzje rzutowe.

Ostatnie 5 minut należało już do Trottera – nie dość, ze trafił 3 razy z dystansu, to jeszcze zaliczył kluczową asystę do Steve’a Zacka, a na koniec wykorzystał wszystkie 3 wolne po rekordowo głupim (nawet jeśli delikatnym) przewinieniu Skibniewskiego przy próbie rzutu rozpaczy – 1.8 sekundy przed końcem.

Turowi na odpowiedź zabrakło już czasu, zespołowi z Zgorzelca przez tę porażkę może też zabraknąć punktów do awansu do playoff.

