Trefl po swojemu – Marcin Stefański na nowy sezon

Po uratowaniu drużyny przed spadkiem, trener – strażak Marcin Stefański dostanie szansę poprowadzenia zespołu z Sopotu także w sezonie 2019/20. Treflowi nie udało się przekonać Wojciecha Kamińskiego.

Marcin Stefański w ubiegłym sezonie zakończył karierę jako zawodnik, został klubowym działaczem i – choć deklarował brak zainteresowania pracą trenera – w alarmowej sytuacji przejął posadę szkoleniowca Trefla. W duecie z Krzysztofem Roszykiem, mimo wzlotów i upadków, zdołał rzutem na taśmę uratować ekstraklasę w Sopocie.

Po sezonie w Treflu nie wykluczano zmiany. Na celowniku był m.in. Wojciech Kamiński, z którym nie przedłużono współpracy w Ostrowie. Do kandydatury „Kamyka” zdołano nawet w końcu przekonać wszystkie kręgi decyzyjne w klubie i zaoferowano mu kontrakt. Umowa czekała tylko na podpis, ale trener się nie zdecydował, mając do wyboru także inne oferty.

We wtorek, o pozostaniu Marcina Stefańskiego na stanowisku trenera Trefla poinformowała jego agencja. „Stefan” tym razem zadanie będzie miał inne – zbudować i poprowadzić drużynę na miarę (całkiem pokaźnego) budżetu i oczekiwań w Sopocie.

TS

