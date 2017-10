Trefl przełamał Polpharmę – świetna dogrywka Markovicia

Olbrzymie emocje, festiwal błędów i niesamowita skuteczność w dogrywce. Trefl wygrał 94:90 pomorskie derby z Polpharmą w Starogardzie.

NBA, PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>

Czasem wystarczy nie podawać piłki do rywala. Trefl zaczął mecz od serii nieodpowiedzialnych podań (6 strat w I kwarcie) i Polpharma mogła zdobywać łatwe punkty z kontrataków, m.in. dzięki dobrej obronie, przechwytom i kontrom Joe Thomassona.

Po tym jak, pełen nieustannego entuzjazmu na boisku, Andrija Bojić kilka razy ograł Filipa Dylewicza, gospodarze prowadzili 24:23. I wtedy role się odwróciły – Trefl ograniczył straty, a Polpharma zaczęła grać chaotycznie.

Po dobrych akcjach Artura Mielczarka i Jakuba Karolaka, to sopocianie wyszli na minimalne prowadzenie. Do przerwy wygrywali 33:31, a powinni wyraźnie wyżej – nie potrafili na punkty zamieniać szybkich ataków, z czym największe problemy miał Brandon Brown. Amerykanin znów sprawiał momentami wrażenie nie dość dobrego zawodnika, jak na ten poziom gry. Choć z drugiej strony jest jednym z niewielu graczy Trefla, który potrafi rzucić coś z niczego, gdy atak się nie układa.









W III kwarcie kilka fajnych zagrań pokazał Daniel Gołębiowski, 19-letni rzucający Polpharmy zdobył 5 punktów z rzędu i zaliczył ładną asystę. Pod koszem cwany Bojić (30 pkt., 14-19 z gry) nadal sprawiał radość kibicom oraz sobie i gospodarze prowadzili 54:49.

Trefl miał spore problemy z rotacją w obronie, zwłaszcza gdy jego niscy gracze byli mijani z obwodu – tylko Jakub Schenk w ten sposób zdobył 6 pkt. z rzędu. Dzięki (wreszcie) dobrym akcjom Browna i Dylewicza goście utrzymali się jednak w grze i po festiwalu kuriozalnych błędów z obu stron, to oni mieli szansę na wygraną w regulaminowym czasie. Niestety dla Trefla – Brown przy remisie 74:74 nie posłuchał trenera i poczuł się trochę jak Michael Jordan. Trochę, bo nie trafił rzutu równo z syreną.

Dogrywka okazała się koncertem Nikoli Markovicia, który wcześniej miał spore problemy ze skutecznością. Serb rzucił 9 punktów i zaliczył asystę do Browna, a Trefl zdobył aż 20 punktów w doliczonym czasie gry. Polpharma nie zdołała już odpowiedzieć, a energia opuściła nawet pozytywnie zwariowanego Bojicia.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

RW

NBA, PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>