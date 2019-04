Trefl Sopot zostaje w PLK– nokaut w Koszalinie

Sopocianie jednak zostają w PLK! Dzięki wygranej 102:67 z AZS-em Koszalin i porażce Miasta Szkła w Gliwcach, Trefl zajmuje przedostatnie miejsce i ratuje się przed spadkiem z ligi. 18 punktów zdobył Sasa Zagorac.

Przed ostatnią kolejką z Koszalina dochodziło wiele niepokojących głosów na temat funkcjonowania klubu. Zaległości finansowe wobec zawodników spowodowały, że treningów przed mecze z Treflem tak naprawdę nie było.

Sam trener Marek Łukomski nie wiedział przed meczem, którzy zawodnicy będą dostępni do gry. Okazało się, że wszyscy zjawili się na mecz w Koszalinie, ale niektórych głowa już była na wakacjach.

AZS nie postawił żadnego oporu Treflowi, który przejechał się po ekipie gospodarzy 102:67, prowadząc w pierwszej połowie różnicą już 30 punktów.

Sasa Zagorac pokazał po raz kolejny sporą klasę w ataku – 18 punktów i tym razem nie dał się wyprowadzić nikomu z równowagi. Po 13 punktów zdobyli Phil Greene i Paweł Leończyk. Dla przegranych 13 punktów zdobył Michael Fraser, a 12 Qyntel Woods.

Zwycięstwo z AZSem przybliżało Trefl Sopot do utrzymania, jednak cały czas decydujący był wynik spotkania w Gliwicach. Tam Miasto Szkła Krosno przegrało z GTK Gliwice 98:88 (relacja TUTAJ >>), dzięki czemu sopocianie wyprzedzili zespół z Podkarpacia i zostają w PLK.

