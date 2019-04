Trefl w olbrzymich kłopotach – kto straci PLK?

Wygrana Miasta Szkła Krosno z AZS-em Koszalin w ostatni weekend mocno namieszała na dnie tabeli. Ostatni i najbardziej zagrożony jest teraz Trefl Sopot, który ma trudny terminarz i niekorzystne wyniki w bezpośrednich pojedynkach z rywalami w walce o utrzymanie.

Miasto Szkła wczorajszą wygraną (relacja TUTAJ>>) z AZS Koszalin 93:86 ponownie namieszało w walce o utrzymanie. Krośnianie uciekli z ostatniego miejsca, a na minę wsadzili Trefl Sopot, który ma taki sam bilans 6-21 jak Miasto Szkła Krosno, ale w bezpośrednim pojedynku dwa razy uległ zespołowi Mariusza Niedbalskiego.

Z 7 zwycięstwami na koncie są AZS Koszalin i Spójnia Stargard.

Bezpośrednie pojedynki:

AZS – Trefl 1:0 +10

AZS – Spójnia 0:2 –9

AZS – Miasto Szkła 1:1 -2

Spójnia – Trefl 1:1 -4

Spójnia – Miasto Szkła 1:1 -5

Trefl – Miasto Szkła 0:2 -10

Do końca sezony zasadniczego zostały już tylko 3. kolejki.

Terminarz:

AZS: King (d), MKS (w), Trefl (d)

Spójnia: Start (w), Stal (d), Arka (d)

Trefl: Arka (w), King (d), AZS (w)

Miasto Szkła: MKS (w), Stelmet (w), GTK (w)









Miasto Szkła jest w najlepszej pozycji, ponieważ wystarczy, że doskoczy do poziomu Spójni, AZSu lub Trefla, a w PLK się utrzyma. W swoim terminarzu ma już tylko same wyjazdy, ale zarówno w Dąbrowie Górniczej (MKS gra dużo gorzej u siebie niż na wyjeździe) i w Gliwicach nie jest jest bez szans.

Spójnia ma korzystniejszy bilans tylko z AZSem Koszalin. Ma także najgorszy terminarz, co może oznaczać, że już żadnego spotkania do końca sezonu nie wygra.

Trefl i AZS jeszcze między sobą zagrają i wiele wskazuje na to, że może to być mecz o to, czy sopocianie pozostaną w lidze. AZS w swoim terminarzu ma mecze z Kingiem i MKSem, w których może powalczyć, jednak musi zagrać zdecydowanie lepiej niż w Krośnie.

Jeśli założymy, że Krosno wygra w Gliwicach, a Trefl w Koszalinie, to będzie oznaczało, że na koniec sezonu aż 4 drużyny będą miały taki sam bilans 7-23. W takim przypadku z ligi spadnie ktoś z dwójki AZS, Trefl, w zależności od wysokości wygranej sopocian – mają do odrobienia 10 punktów.

To właśnie sopocianie są najbardziej zagrożoną drużyną w tym momencie. Trapią ich cały czas kontuzje, mają ciężki terminarz i niekorzystne wyniki z bezpośrednimi rywalami. Spadek Trefla byłby jedną z największych sensacji ostatnich lat.

