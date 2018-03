Trefl wygrywa derby – Zack, Love i cegielnia Asseco

Derby Trójmiasta poniewnie dla Trefla. Sopocianie wygrali z Asseco dość pewnie 66:59, a najlepsi na boisku byli Amerykanie Steve Zack i Jermaine Love.

adidas Harden Vol. 2 – to są buty na miarę MVP! >>

Spotkanie w ładnie wypełnionej publicznością Ergo Arenie było całkiem wyrównane, ale poziom – baaaardzo delikatnie mówiąc – nie zachwycił. Obu drużynom zabrakło i skuteczności, i lepszych pomysłów taktycznych niż kanonada z dystansu. Trefl wygrał ponieważ, w odróżnieniu od Asseco, miał kilku zawodników, którzy byli akurat w formie.

Kluczową różnicę w pierwszej połowie pod koszami robił Steve Zack (19 pkt., 11 zbiórek w meczu), druga należała do wszechstronnego i skutecznego Jermaine’a Love’a (23 pkt.). W końcówce zdołał przebudzić się też Obie Trotter, który trafił dwa bardzo ważne rzuty z półdystansu.

Graczy robiących różnicę zabrakło Asseco. Gdynianie, którzy potrafili wygrać trójkami we Włocławku, polegli od trójek w derbach. Oddali aż 33 rzuty z dystansu, trafili jedynie 6 (18%), w akcjach bliżej kosza szokująco często razili nieporadnością. Zawiedli liderzy z ostatnich meczów – Jakub Garbacz miał 0/7 z gry (ale choć 12/12 z wolnych), Krzysztof Szubarga 2/10, Przemysław Żołnierewicz 2/7.

Do skuteczności Asseco nawiązał Filip Dylewicz, który zaliczył okrągłe 0/10 z gry. W Treflu jasnym punktem był za to Łukasz Kolenda, który w 12.5 minuty na parkiecie zdobył 8 punktów i z każdym kolejnym meczem pokazuje coraz więcej dojrzałości, tym razem kilka razy doskonale rozwiązał dwójkowe akcje z Zackiem. I ten pozytyw warto zapamiętać z tego meczu.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

adidas Harden Vol. 2 – to są buty na miarę MVP! >>