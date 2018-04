Trefl wygrywa w Gliwicach – Trotter i Zack na wyżynach

Liderzy nie zawiedli w potrzebie. Trefl Sopot zanotował bardzo ważną wygraną nad GTK Gliwice 94:83, a najlepsi na parkiecie byli Obie Trotter i Steve Zack.

W ostatnich tygodniach Trefl grywał w kratkę, przez co mecz w Gliwicach po prostu musiał wygrać. I tak jak ostatnio było trochę zastrzeżeń do gry Amerykanów, zwłaszcza Obiego Trottera, to trzeba przyznać, że w spotkaniu z GTK obaj liderzy stawili się do gry.

Wygrana sopocianom wcale nie przyszła łatwo, bo gospodarze – choć ze skromniejsza kadrą – tradycyjnie walczyli ambitnie. Do przerwy prowadzili nawet 49:42, imponowali skutecznością w ataku, a Quinton Hooker miał już na koncie 15 punktów i 5 zbiórek.

Trefl dzięki m.in. dobrej grze Filipa Dylewicza (16 pkt. do przerwy) utrzymał się jednak blisko, a w drugiej połowie zaczął stopniowo przejmować kontrolę. Goście poprawili obronę (m.in. zupełnie zatrzymali Hookera), gospodarze nieco już opadli z sił, no i wciąż bardzo dobrze grali obaj Amerykanie z Sopotu.

Obie Trotter zdobył 18 punktów, miał aż 14 asyst i 7 przechwytów. Steve Zack z kolei zanotował 24 punkty, 14 zbiórek i 5 bloków. Występy niesamowite, ale trzeba wspomnieć i trzeciego bohatera – Filip Dylewicz zdobył 20 punktów, trafił świetne 4/5 z dystansu.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ

