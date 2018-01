Trener grudnia PolskiKosz.pl: Jacek Winnicki

Szkoleniowiec MKS Dąbrowa Górnicza wykonał najlepszą robotę w PLK w drugim miesiącu z rzędu. W listopadzie jego zespół miał bilans 3-0, a w grudniu – znakomite 6-0.

W ostatnim meczu PLK w minionym roku Dąbrowa rozbiła w Lublinie Start i zakończyła grudzień mocnym uderzeniem – jako zespół niepokonany od dziewięciu spotkań, jako drużyna z najwyższą efektywnością ataku (120,0 punktu na 100 posiadań), jako wicelider.

A Jacek Winnicki znów jest królem ligowej jesieni i początku zimy – w minionym sezonie świetnie rozpoczął rozgrywki z Polskim Cukrem, teraz prowadzi do zwycięstw efektowny i efektywny zespół z Zagłębia. Grudzień zaczął od wygranej w Zgorzelcu, potem pokonał m.in. Anwil, a na koniec zwyciężył wspomniany Start.

Teraz, na początku stycznia, jego MKS czeka spotkanie u siebie ze Stalą Ostrów Wlkp., które będzie rewanżem za zeszłoroczny ćwierćfinał play-off, a potem Dąbrowa zagra na wyjazdach w Gliwicach, Toruniu i w Szczecinie.

Tuż za Jackiem Winnickim:

David Dedek (Start) – ostatni mecz grudnia przegrał, ale wcześniej wygrał cztery spotkania z silniejszymi rywalami (Trefl, Stelmet, Polpharma, Rosa). Jego Start awansował do grupy drużyn walczących o play-off.

Kamil Piechucki (Miasto Szkła) – debiutujący na tym poziomie trener objął zespół w trudnej sytuacji po odejściu Michała Barana, ale wygrał dwa ważne spotkania z rywalami z dołu tabeli – w Słupsku i z Legią. Miasto Szkła awansowało na 13. miejsce – najlepsze spośród kandydatów do spadku.

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Milija Bogicević (Polpharma)

Listopad – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa)

Grudzień – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa)

