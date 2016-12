Trener grudnia PolskiKosz.pl – Jacek Winnicki

Jego Polski Cukier Toruń do początku sezonu nie przegrał meczu, pokazuje zdyscyplinowaną, ułożoną koszykówkę. Wygrywa też mecze zacięte i dla siebie trudne.

Jacka Winnickiego uznaliśmy trenerem października, troszeczkę niżej oceniliśmy w listopadzie, ale na koniec z roku znów uznajemy szkoleniowcem miesiąca. Czas mija, jego zespół nie jest już zaskoczeniem i z meczu na mecz łatwiej o dobry skating, lecz drużyna „Ślimaka” wciąż góruje nad rywalami.

W grudniu Polski Cukier wygrywał z Energą Czarnymi i AZS Koszalin oraz w Kutnie i w Gdyni. Nie były to mecze łatwe, bo torunianie w każdym spotkaniu są już faworytem do bicia, ale w drugich połowach lub końcówkach jak zwykle okazywali się górą.

Najtrudniejszy był mecz w Kutnie, gdzie Polfarmex doprowadził do dogrywki, a potem drugiej, ale w końcu opadł z sił. Albo inaczej – grający szerszą rotacją i z uporządkowanym podziałem minut Polski Cukier, w końcu przechylił szalę na swoją stronę.

Teraz czas na kolejne wyzwania – 2017 rok drużyna Winnickiego zacznie od meczu ze Startem Lublin, a potem zmierzy się ze Stelmetem (wyjazd), Anwilem (wyjazd), Turowem (dom) oraz Stalą (wyjazd). Jeśli Polski Cukier dalej będzie wygrywał – nawet nie wszystkie, ale większość meczów – „Ślimak” będzie mocnym kandydatem do wyróżnienia także w styczniu.

Tuż za nim:

Emil Rajković (Stal) – ostrowski zespół po zmianach wreszcie zaczyna bronić i grać, w grudniu wygrał 3 z 4 spotkań

Zoran Martić (Trefl) – przetrwał trudny okres z kontuzjami i chorobami, a w większym komforcie wygrywa mecze – w grudniu aż 4 z 5

Artur Gronek (Stelmet) – 4-0 to dla mistrza raczej wykonany plan niż wynik zasługujący na wyjątkowe pochwały, ale wygrane z Anwilem i w Zgorzelcu trzeba docenić

***

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń)

Listopad – Michał Baran (Miasto Szkła Krosno)

Grudzień – Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń)

