Trener kwietnia PolskiKosz.pl – Igor Milicić

Inaczej być nie mogło, Anwil prowadzony przez chorwackiego szkoleniowca zdominował końcówkę sezonu – wygrał 12 ostatnich spotkań, a w kwietniu pokonał wszystkich najlepszych.

Turów, Stelmet, Stal, Rosa, Polski Cukier i walczący do końca o play-off Trefl – może i niektóre z tych drużyn stawiały opór, ale na końcu cieszyli się koszykarze z Włocławka. I ich trener Igor Milicić.

Chorwat, mimo przeciętnego początku sezonu, zespół budował cierpliwie i konsekwentnie – Anwil przeprowadził dobre transfery, a trener wkomponował nowych graczy w zespół i zbudował formę drużyny na najważniejsze momenty.

Włocławianie pokazują momentami świetny atak, ich ORtg jest drugi najlepszy w lidze (112,2 punktu na 100 posiadań), ale w kilku kwietniowych spotkaniach Anwil pokazał też mocną, zespołową defensywę.

Był po prostu najlepszy i zasłużenie zajął pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej. Milicić osiągnął z zespołem dobrą pozycję wyjściową do walki o główny cel, czyli medal.

Wyróżnienia – kwiecień 2017:

Drażen Anzulović (Dąbrowa Górnicza) – zespół z Zagłębia finiszował świetnie, wygrał sześć ostatnich spotkań, widać, że Chorwat przygotował formę na najważniejsze momenty i walkę przed play-off.

Mindaugas Budzinauskas (Polpharma) – zaczęli miesiąc od porażki u siebie z Dąbrową, ale potem byli bezbłędni. Nie dali się dogonić grupie pościgowej, awansowali do play-off na siódmej pozycji. Litwin zbudował w Starogardzie solidny zespół.

Marcin Kloziński (Trefl Sopot) – do play-off awansować się nie udało, przeszkodził m.in. przegrany na początku miesiąca mecz z Energą Czarnymi Słupsk, ale sopocianie wygrali w kwietniu 4 z 6 meczów i momentami grali bardzo dobrze

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń)

Listopad – Michał Baran (Miasto Szkła Krosno)

Grudzień – Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń)

Styczeń – Emil Rajković (BM Slam Stal Ostrów Wlkp.)

Luty – Drażen Anzulović (MKS Dąbrowa Górnicza)

Marzec – Roberts Stelmahers (Energa Czarni Słupsk)

Kwiecień – Igor Milicić (Anwil Włocławek)

Nagrodę za cały sezon przyznamy w poniedziałek.

Redakcja PolskiKosz.pl