Trener marca PolskiKosz.pl: Wojciech Kamiński

Rosę wreszcie udało się postawić na nogi – w marcu zanotowała bilans 6-1, zaliczając m.in. wygrane w Zielonej Górze i Toruniu. Po zapaści ze stycznia i lutego, dziś znów jest drużyną, na którą nikt nie będzie chciał trafić w playoff.

Podobnie jak w przypadku MVP miesiąca, wyróżnienie dla trenera przyznajemy łącznie za marzec i luty, ponieważ w lutym – z racji rozgrywek pucharowych i reprezentacyjnych – większość drużyn PLK rozegrała tylko po 1-2 mecze i nie bardzo było co oceniać. Przy okazji musimy się też przyznać, że w jednym z lutowych rankingów sił napisaliśmy, iż Rosa jest na drodze do tego, by nie awansować do playoff. Nasza pomyłka to także efekt świetnej pracy trenera Wojciecha Kamińskiego.

W marcu Rosa zaczęła od porażki w Sopocie, ale potem, mimo niełatwego terminarza, zanotowała aż 6 wygranych z rzędu – wygrała m.in. na wyjazdach ze Stelmetem i Polskim Cukrem. Ma już bilans 17-11 i z miejsca 11. awansowała na szóstą pozycję w tabeli.

Po odpadnięciu z europejskich pucharów i zakończeniu reprezentacyjnego urlopu „Kamyka” udało się dokonać szeregu usprawnień w drużynie – szybko wpasowano do zespołu nowego strzelca AJ Englisha, udało się doprowadzić do lepszej formy fizycznej i przydatności Michaela Frasera, dobrym posunięciem było przesunięcie Ryana Harrowa do pierwszej piątki. Przede wszystkim Rosa poprawiła też obronę, która była jej problemem w pierwszej części sezonu.

Tuż za Wojciechem Kamińskim:

Emil Rajković – jego BM Stal Slam Ostrów Wlkp. także w wymienionym okresie zanotowała tylko 1 porażkę (bilans 8-1) i gra w ostatnich tygodniach najlepiej w swoim dotychczasowym sezonie, zgarniając kolejne wyjazdowe wygrane. Zmianę w Rosie oceniamy jednak nieznacznie wyżej, radomski zespół był już w realnych kłopotach.

Przemysław Frasunkiewicz – wyróżniamy go, ponieważ Asseco w marcu dokonało rzeczy wielkich – potrafiło wygrać po rewelacyjnej grze we Włocławku z Anwilem i w Zielonej Górze ze Stelmetem. Ale jednocześnie też nie zdołało zwyciężyć w spotkaniach, które zdecydowanie były w jego zasięgu – w Gliwicach, z Treflem oraz z Polpharmą, dla odmiany grając zaskakująco źle.

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Milija Bogicević (Polpharma)

Listopad – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa)

Grudzień – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa)

Styczeń – Paweł Turkiewicz (GTK Gliwice)

Luty, Marzec – Wojciech Kamiński (Rosa)

Redakcja PolskiKosz.pl

