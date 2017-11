Trener października PolskiKosz.pl: Milija Bogicević

Jego Polpharma pokonała już Kinga, Stelmet i Dąbrowę Górniczą, transfery okazały się trafione. Zespół z Kociewia zaliczył bardzo dobry początek sezonu, a Milija Bogicević – powrót do PLK.

Czwarta najlepsza obrona w lidze, bilans 3-1 mimo niełatwego terminarza, popisy Andriji Bojicia, Milana Milovanovicia i Joe Thomassona – o dobrym starcie Polpharmy już pisaliśmy, teraz czas wyróżnić jej trenera.

Milija Bogicević pracował w wielu polskich klubach, ostatnio w sezonie 2014/15 w Polskim Cukrze Toruń. Ale przez ostatnie dwa sezony nie widzieliśmy go w PLK, Serb na początku minionych rozgrywek został zwolniony z Dinama Bukareszt.

Wraca jednak w dobrym stylu, zresztą do miejsca szczególnego – w 2010 roku w Starogardzie Bogicević zdobył z Polpharmą brązowy medal, co było historycznym sukcesem klubu. Na Kociewniu Bogicević jest ceniony, teraz dobra pamięć wraca.

Serb zastał w Starogardzie całkowicie nowy zespół, w poprzednich rozgrywek została tylko trójka graczy, ale Polpharma już gra nieźle, a przede wszystkim dobrze broni. A zwykle jest tak, że skuteczna defensywa, to w dużej mierze zasługa trenera.

Tuż za nim:

Przemysław Frasunkiewicz (Asseco) – miał słabszych rywali niż Polpharma, ale i tak bilans 4-1 to sukces. Tym bardziej, że Asseco wygrywa w końcówkach, a to często w nich wychodzi praca trenera.

Igor Milicić (Anwil) – najlepszy bilans w lidze (5-1), najlepsza obrona (DRtg 94,4) – po traumie z play-off Chorwat wraca zorganizowany i z nową nadzieją.

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Milija Bogicević (Polpharma)

